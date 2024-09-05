Türev ve İntegral Gerçek Hayatta Karşımıza Çıkmıyorsa Neden Öğreniyoruz? Aslında Her Gün Kullanıyoruz!

Türev, aynı zamanda ekonomi ve finans alanında da önemli bir araçtır. Hisse senedi fiyatlarındaki değişimleri analiz etmek ya da gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için türevden faydalanılır.

Risk yönetimi ve yatırım stratejilerinin oluşturulmasında da türev hesaplamaları kritik bir rol oynar.