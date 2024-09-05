Dünyanın En Çirkin Kadını Olarak Kendini Feda Edip Çocukları İçin Sirklerde Çalışan Mary Ann Bevan'ın Hikâyesi

Dünyanın en güzeli olmayı muhtemelen herkes ister. Peki ya dünyanın en çirkini olmayı? Bugüne kadar bu unvanı tek bir kişi istemiş ve hatta çirkinliğiyle para bile kazanmaya başlamıştı. Mary Ann Bevan, yaşadığı akromegali (büyüme hormonunun aşırı salınımı) hastalığı nedeniyle, trajik bir hayat geçirmişti.

Talihsiz anne, hastalığını ise deyim yerindeyse bir avantaja çevirmiş, çocukları için sirklerde çalışmaya başlamıştı...