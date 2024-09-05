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Dünyanın En Çirkin Kadını Olarak Kendini Feda Edip Çocukları İçin Sirklerde Çalışan Mary Ann Bevan'ın Hikâyesi

etiket Dünyanın En Çirkin Kadını Olarak Kendini Feda Edip Çocukları İçin Sirklerde Çalışan Mary Ann Bevan'ın Hikâyesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.09.2024 - 11:18

Dünyanın en güzeli olmayı muhtemelen herkes ister. Peki ya dünyanın en çirkini olmayı? Bugüne kadar bu unvanı tek bir kişi istemiş ve hatta çirkinliğiyle para bile kazanmaya başlamıştı. Mary Ann Bevan, yaşadığı akromegali (büyüme hormonunun aşırı salınımı) hastalığı nedeniyle, trajik bir hayat geçirmişti.

Talihsiz anne, hastalığını ise deyim yerindeyse bir avantaja çevirmiş, çocukları için sirklerde çalışmaya başlamıştı...

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Mary'nin hayatı ilk zamanlar oldukça normaldi. Londra'da büyük ama fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Mary'nin hayatı ilk zamanlar oldukça normaldi. Londra'da büyük ama fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Oldukça erken yaşlarda hastanede hemşire olarak çalışmaya başladı. Oldukça güzel bir kadındı ve büyük bir aile kurmanın da hayaliyle yaşıyordu. Hayalleri de gerçek oldu. 29 yaşındayken Thomas Bevan isimli bir adamla evlendi ve mutlu evliliklerini 4 çocukla taçlandırdılar.

Ancak Mary'nin sağlık problemleri o sıralar baş göstermeye başladı: inanılmaz bir migren ve kas ağrısı çekiyordu. Doktorlar neler olup bittiğini bir türlü çözemediler. Mary'nin de sağlık problemlerine vakit ayıracak zamanı yoktu çünkü bakması gereken bir ailesi vardı...

Bir süre sonra Mary'de başka semptomlar da baş gösterdi. Suratında anormal bir büyüme ve bozukluk meydana gelmeye başlamıştı.

Bir süre sonra Mary'de başka semptomlar da baş gösterdi. Suratında anormal bir büyüme ve bozukluk meydana gelmeye başlamıştı.

Mary'nin suratı yavaş yavaş bir kadın suratı olmaktan çıkmaya başlamıştı. 

Mary akromegali hastalığına sahipti. Beyin tabanlı bir hastalık olan akromegali beynin ön lobunda fazla miktarda büyüme hormonu salgılanmasına sebep oluyor bu da iç organların, kemiklerin ve yumuşak dokunun büyümesine neden oluyordu. Hastalığa baş ağrıları ve kas ağrıları eşlik ediyordu.

Bugün doktorlar akromegali hastalığını başarılı bir şekilde tedavi edebiliyor olsalar da 20. yüzyılın başlarında Mary umutsuz bir haldeydi.

Bugün doktorlar akromegali hastalığını başarılı bir şekilde tedavi edebiliyor olsalar da 20. yüzyılın başlarında Mary umutsuz bir haldeydi.

Her geçen gün güzelliğini kaybediyordu. 

Kocası Thomas karısını her zaman destekliyor ve yanından hiç ayrılmıyordu. Ancak evliliklerinin 11. yılında Thomas hayatını kaybetti. Mary şimdi 4 çocuklu, parasız bir dul olarak hayatına devam etmek zorundaydı.

Kocasının ölümünden sonra Mary çocuklarına bakabilmek için her türlü işi kabul edecek duruma gelmişti. Ancak görünüşü nedeniyle güzel bir iş bulması neredeyse imkansızdı.

Kocasının ölümünden sonra Mary çocuklarına bakabilmek için her türlü işi kabul edecek duruma gelmişti. Ancak görünüşü nedeniyle güzel bir iş bulması neredeyse imkansızdı.

Sokakta Mary'i gören insanlar onunla alay ediyor ve aşağılıyordu. Bu yüzden her geçen gün Mary için daha da zor hale geliyordu. 

Mary bir gün 'Dünyanın En Çirkin Kadını' yarışması olduğunu duydu ve yarışmaya katılmaya karar verdi çünkü para ödülü oldukça fazlaydı. Sonunda yarışmayı kazanmayı başardı ancak medyada Mary hakkında son derece çirkin haberler yapılmaya başlandı. Bütün o haberleri okumak ise Mary'e çok acı veriyordu.

Ancak Mary bu kötü durumunu avantaja çevirip para kazanmaya başladı çünkü 4 çocuğuna bakabilmek için paraya ihtiyacı vardı.

Ancak Mary bu kötü durumunu avantaja çevirip para kazanmaya başladı çünkü 4 çocuğuna bakabilmek için paraya ihtiyacı vardı.

1920 yılında Amerika'da bulunan Coney Island Eğlence Merkezi'nden iş teklifi aldı. Fiziksel görüşünü ön plana çıkaran kıyafetler giyerek gösterilere katılıyordu. Mary, bıyıklı ve sakallı kadınların, cücelerin, devlerin ve yapışık ikizlerin bulunduğu Freak Show'un bir parçası olmuştu. 

Bütün aşağılamalara ve hor görülmelere rağmen Mary grubun en ünlü kişisi haline gelmişti. Bütün bunlara ise çocuklarına bakabilmek için katlanıyordu.

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Mary, her şeyden önce çocuklarını çok seven ve onlar için elinden geleni yapan bir anneydi.

Mary, her şeyden önce çocuklarını çok seven ve onlar için elinden geleni yapan bir anneydi.

Hayatının büyük bir kısmını sirklerde çalışarak geçiren Mary, 1933 yılında 59 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ölmeden önce ise tek isteği İngiltere'ye gömülmekti ve çocukları bu isteğini yerine getirdiler. 

Çocukları için hayatının büyük kısmını freak showların bir parçası olarak geçiren Mary büyük bir cesaret örneği gösterdi.

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