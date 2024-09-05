Dünyanın En Çirkin Kadını Olarak Kendini Feda Edip Çocukları İçin Sirklerde Çalışan Mary Ann Bevan'ın Hikâyesi
Dünyanın En Çirkin Kadını Olarak Kendini Feda Edip Çocukları İçin Sirklerde Çalışan Mary Ann Bevan'ın Hikâyesi
Dünyanın en güzeli olmayı muhtemelen herkes ister. Peki ya dünyanın en çirkini olmayı? Bugüne kadar bu unvanı tek bir kişi istemiş ve hatta çirkinliğiyle para bile kazanmaya başlamıştı. Mary Ann Bevan, yaşadığı akromegali (büyüme hormonunun aşırı salınımı) hastalığı nedeniyle, trajik bir hayat geçirmişti.
Talihsiz anne, hastalığını ise deyim yerindeyse bir avantaja çevirmiş, çocukları için sirklerde çalışmaya başlamıştı...
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Mary'nin hayatı ilk zamanlar oldukça normaldi. Londra'da büyük ama fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
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Bir süre sonra Mary'de başka semptomlar da baş gösterdi. Suratında anormal bir büyüme ve bozukluk meydana gelmeye başlamıştı.
Bugün doktorlar akromegali hastalığını başarılı bir şekilde tedavi edebiliyor olsalar da 20. yüzyılın başlarında Mary umutsuz bir haldeydi.
Kocasının ölümünden sonra Mary çocuklarına bakabilmek için her türlü işi kabul edecek duruma gelmişti. Ancak görünüşü nedeniyle güzel bir iş bulması neredeyse imkansızdı.
Ancak Mary bu kötü durumunu avantaja çevirip para kazanmaya başladı çünkü 4 çocuğuna bakabilmek için paraya ihtiyacı vardı.
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Mary, her şeyden önce çocuklarını çok seven ve onlar için elinden geleni yapan bir anneydi.
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