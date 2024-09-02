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Beyoğlu'nun İsim Babası Olan Bey ve Oğulun Kim Olduğunu Biliyor musunuz?

Beyoğlu'nun İsim Babası Olan Bey ve Oğulun Kim Olduğunu Biliyor musunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.09.2024 - 23:35

İstanbul'un kalbi neresidir diye sorsalar, pek çok kişinin Beyoğlu diyeceği aşikar. Galata Kulesi, Taksim, İstiklal Caddesi ile başlı başına bir tarihi taşıyan Beyoğlu, İstanbul'un en turistik noktalarından biri. Peki bugüne kadar ismine aşikar olduğunuz Beyoğlu'nun adının nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Beyoğlu'nun 'beyi' ve 'oğlu' kimlerdi?

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Bugün yaklaşık 45 mahalleden oluşan Beyoğlu, ilk olarak Bizans döneminde gelişmeye başlayan bir yerleşim yeriydi.

Bugün yaklaşık 45 mahalleden oluşan Beyoğlu, ilk olarak Bizans döneminde gelişmeye başlayan bir yerleşim yeriydi.

Daha çok ticarette önemli bir konumu olan Beyoğlu, 13. yy'da Cenevizli tüccarların yönetimine verilmişti. 15. yy'a gelindiğinde Beyoğlu'nun nüfusu 100 bini bulmaya başlamış, nüfusuyla dünyanın sayılı büyük kentlerinden biri haline gelmişti.

Fakat o zamanlarda Beyoğlu, Pera adıyla anılıyordu.

Beyoğlu'nun eski adı olan Pera, zamanla daha küçük bir alanı tanımlamak için kullanılmaya başlandı. 1925'te resmi yazışmalarda kullanımı kaldırılan Pera kelimesi, "karşı yaka", "öte" anlamına geliyordu.

Beyoğlu'nun eski adı olan Pera, zamanla daha küçük bir alanı tanımlamak için kullanılmaya başlandı. 1925'te resmi yazışmalarda kullanımı kaldırılan Pera kelimesi, "karşı yaka", "öte" anlamına geliyordu.

Yabancılar, Beyoğlu'na Pera demeye devam etse de Türkler 'Beyoğlu' ismini kullanıyordu.

Peki Beyoğlu ismi nereden geliyor? Beyoğlu'ndaki bey kim?

Peki Beyoğlu ismi nereden geliyor? Beyoğlu'ndaki bey kim?

Beyoğlu'nun isminin nereden geldiği tam olarak bilinmiyor. Bu konuda çok çeşitli rivayetler bulunuyor. 

İlk rivayete göre, Fatih Sultan Mehmed zamanında Pontus prenslerinden Aleksios Komnenos islamiyeti kabul etmişti. Komnenos, Pera'da oturmaya başlamış ve zamanla oraya Beyoğlu denmeye başlamıştı.

İkinci rivayette ise Kanuni zamanındaki Venedik elçisi Andre Giritti’nin oğlu Luigi Giritti'nin adı geçer.

İkinci rivayette ise Kanuni zamanındaki Venedik elçisi Andre Giritti’nin oğlu Luigi Giritti'nin adı geçer.

Elçinin Rum bir kadınla evlenmesinden dünyaya gelen Luigi Giritti, Türkler tarafından 'Bey Oğlu” ismiyle anılıyordu. Luigi Giritti'nin oturduğu konak da Taksim yakınlarındaydı. 

Zamanla bu yerleşim yerlerine de Beyoğlu denmeye başlandı.

Başka bir rivayette ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada oturan bir Venedik elçisine, yazışmalarda 'Beyoğlu' dendiği söylenir.

Başka bir rivayette ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada oturan bir Venedik elçisine, yazışmalarda 'Beyoğlu' dendiği söylenir.

Zamanla, elçinin oturduğu bu yerlere, Beyoğlu denmeye başlanmıştır.

Kaynak: Beyoğlu Belediyesi

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