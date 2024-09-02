Beyoğlu'nun İsim Babası Olan Bey ve Oğulun Kim Olduğunu Biliyor musunuz?
Beyoğlu'nun İsim Babası Olan Bey ve Oğulun Kim Olduğunu Biliyor musunuz?
İstanbul'un kalbi neresidir diye sorsalar, pek çok kişinin Beyoğlu diyeceği aşikar. Galata Kulesi, Taksim, İstiklal Caddesi ile başlı başına bir tarihi taşıyan Beyoğlu, İstanbul'un en turistik noktalarından biri. Peki bugüne kadar ismine aşikar olduğunuz Beyoğlu'nun adının nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi?
Beyoğlu'nun 'beyi' ve 'oğlu' kimlerdi?
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Bugün yaklaşık 45 mahalleden oluşan Beyoğlu, ilk olarak Bizans döneminde gelişmeye başlayan bir yerleşim yeriydi.
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Beyoğlu'nun eski adı olan Pera, zamanla daha küçük bir alanı tanımlamak için kullanılmaya başlandı. 1925'te resmi yazışmalarda kullanımı kaldırılan Pera kelimesi, "karşı yaka", "öte" anlamına geliyordu.
Peki Beyoğlu ismi nereden geliyor? Beyoğlu'ndaki bey kim?
İkinci rivayette ise Kanuni zamanındaki Venedik elçisi Andre Giritti’nin oğlu Luigi Giritti'nin adı geçer.
Başka bir rivayette ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada oturan bir Venedik elçisine, yazışmalarda 'Beyoğlu' dendiği söylenir.
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