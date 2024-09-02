Beyoğlu'nun İsim Babası Olan Bey ve Oğulun Kim Olduğunu Biliyor musunuz?

İstanbul'un kalbi neresidir diye sorsalar, pek çok kişinin Beyoğlu diyeceği aşikar. Galata Kulesi, Taksim, İstiklal Caddesi ile başlı başına bir tarihi taşıyan Beyoğlu, İstanbul'un en turistik noktalarından biri. Peki bugüne kadar ismine aşikar olduğunuz Beyoğlu'nun adının nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Beyoğlu'nun 'beyi' ve 'oğlu' kimlerdi?