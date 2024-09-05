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Hüzün Saklı: Ayrılık Çeşmesi Durağı Adını Nereden Aldı?

Hüzün Saklı: Ayrılık Çeşmesi Durağı Adını Nereden Aldı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.09.2024 - 15:09

Medeniyetlerin beşiği İstanbul, her köşesinde bir tarih taşıyor. Taşını sıksak tarih fışkıracak İstanbul, önemli olaylara tanıklık eden mekanlarıyla herkesin merakını uyandırıyor. Bu noktalardan birisi de hiç şüphesiz Ayrılık Çeşmesi. Bugünlerde Anadolu Yakası'nda sık sık kullanılan bir durak olan Ayrılık Çeşmesi adının nereden geldiğini biliyor musunuz?

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Ayrılık Çeşmesi, İstanbul'daki durakların belki de en hüzünlüsü. Eğer bu durağın adını duyduysanız, hikayesinin ne olduğunu da merak etmişsinizdir.

Ayrılık Çeşmesi, İstanbul'daki durakların belki de en hüzünlüsü. Eğer bu durağın adını duyduysanız, hikayesinin ne olduğunu da merak etmişsinizdir.

Marmaray ve metro duraklarının olduğu Ayrılık Çeşmesi, İstanbul'un güzide ilçelerinden biri olan Kadıköy'de bulunuyor. Kadıköy'e yolunuz düştüyse, bu durağın pek bi' hüzünlü isminin nereden geldiğini de merak etmişsinizdir.

Öncelikle belirtelim, Ayrılık Çeşmesi durağının orada gerçekten de bir çeşme bulunuyor. Ayrıca Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı da yine bu civarda.

Öncelikle belirtelim, Ayrılık Çeşmesi durağının orada gerçekten de bir çeşme bulunuyor. Ayrıca Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı da yine bu civarda.

Peki Ayrılık Çeşmesi adı nereden geliyor?

Pek çok kaynakta belirtildiği üzere, Osmanlı zamanında sefere giden askerler, buradan uğurlanıyordu.

Pek çok kaynakta belirtildiği üzere, Osmanlı zamanında sefere giden askerler, buradan uğurlanıyordu.

Görselde de görebileceğiniz üzere, çeşme civarında bir de namazgah (açık havada namaz kılmaya mahsus yer) bulunuyordu.

Osmanlı zamanında askerler, bu çeşmeden yola çıkar ve şimdilerde lüks markaların yer aldığı Bağdat Caddesi'ne doğru ilerlerlerdi.

Yalnızca Osmanlı askerleri değil, zamanında Bizanslı askerler de savaşa buradan uğurlanırdı.

Yalnızca Osmanlı askerleri değil, zamanında Bizanslı askerler de savaşa buradan uğurlanırdı.

Yani anlayacağınız, savaş, sefer gibi dönüşü belli bile olmayan bu yolculuklar, Ayrılık Çeşmesi'nden başlardı.

Osmanlı zamanında, askerlerin yanı sıra Mekke'ye doğru yola çıkan hacı adayları da Ayrılık Çeşmesi'nden uğurlanırdı.

Osmanlı zamanında, askerlerin yanı sıra Mekke'ye doğru yola çıkan hacı adayları da Ayrılık Çeşmesi'nden uğurlanırdı.

İsmi oldukça hüzünlü olan bu çeşme, tarih boyunca birçok vedaya, birçok ayrılığa şahitlik etmişti anlayacağınız. 

Pek çok insanın sevdiği kişiye son kez sarıldığı bu çeşmenin hikayesi, şimdi bile kulağa oldukça acıklı geliyor.

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