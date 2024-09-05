Hüzün Saklı: Ayrılık Çeşmesi Durağı Adını Nereden Aldı?
Hüzün Saklı: Ayrılık Çeşmesi Durağı Adını Nereden Aldı?
Medeniyetlerin beşiği İstanbul, her köşesinde bir tarih taşıyor. Taşını sıksak tarih fışkıracak İstanbul, önemli olaylara tanıklık eden mekanlarıyla herkesin merakını uyandırıyor. Bu noktalardan birisi de hiç şüphesiz Ayrılık Çeşmesi. Bugünlerde Anadolu Yakası'nda sık sık kullanılan bir durak olan Ayrılık Çeşmesi adının nereden geldiğini biliyor musunuz?
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Ayrılık Çeşmesi, İstanbul'daki durakların belki de en hüzünlüsü. Eğer bu durağın adını duyduysanız, hikayesinin ne olduğunu da merak etmişsinizdir.
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Öncelikle belirtelim, Ayrılık Çeşmesi durağının orada gerçekten de bir çeşme bulunuyor. Ayrıca Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı da yine bu civarda.
Pek çok kaynakta belirtildiği üzere, Osmanlı zamanında sefere giden askerler, buradan uğurlanıyordu.
Yalnızca Osmanlı askerleri değil, zamanında Bizanslı askerler de savaşa buradan uğurlanırdı.
Osmanlı zamanında, askerlerin yanı sıra Mekke'ye doğru yola çıkan hacı adayları da Ayrılık Çeşmesi'nden uğurlanırdı.
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