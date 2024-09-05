Hüzün Saklı: Ayrılık Çeşmesi Durağı Adını Nereden Aldı?

Medeniyetlerin beşiği İstanbul, her köşesinde bir tarih taşıyor. Taşını sıksak tarih fışkıracak İstanbul, önemli olaylara tanıklık eden mekanlarıyla herkesin merakını uyandırıyor. Bu noktalardan birisi de hiç şüphesiz Ayrılık Çeşmesi. Bugünlerde Anadolu Yakası'nda sık sık kullanılan bir durak olan Ayrılık Çeşmesi adının nereden geldiğini biliyor musunuz?

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