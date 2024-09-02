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'Çocuk da Yaparım Kariyer de' Sözleri Tarih mi Oluyor? Tradwife Akımı Aldı Başını Gitti!

'Çocuk da Yaparım Kariyer de' Sözleri Tarih mi Oluyor? Tradwife Akımı Aldı Başını Gitti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.09.2024 - 17:10

Kadınlar, bugün geldikleri yere (!) gelebilmek için yıllar boyunca büyük bir emek verdi. Artık kadınların çalışabildiği, oy kullanabildiği, boşanabildiği bir dünyada yaşıyoruz. 'İstisnalar kaideyi bozmaz' sözünün bu durumdaki geçerliliği ise tartışılır elbette. 

Peki kadınlar arasında, son zamanlarda popüler olan bir durumu fark ettiniz mi? 

Evet, Instagram ve TikTok'un en az beş çocuk doğuran 'geleneksel eşlerinden' yani tradwife'larından bahsediyoruz.

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2. Dünya Savaşı sırasında askeri hava üssünün makine kısmında çalışan Naomi, 6 milyon kadını harekete geçirmiş ve bugün bile popülerliğini koruyan bir direniş sembolünün ortaya çıkmasını sağlamıştı.

2. Dünya Savaşı sırasında askeri hava üssünün makine kısmında çalışan Naomi, 6 milyon kadını harekete geçirmiş ve bugün bile popülerliğini koruyan bir direniş sembolünün ortaya çıkmasını sağlamıştı.

Savaş sırasında erkeklerin savaşa gitmesiyle fabrikada çalışmaya başlayan Naomi, fabrikaya gelen bir fotoğrafçıya o meşhur pozunu vermişti. Gazetede yayımlanan bu fotoğraf, milyonlarca kadını etkilemiş ve kadınlar iş hayatına atılmaya başlamıştı.

Günümüzde çalışan milyonlarca kadın var. Kadınlarımız eğitimlerini alıyor, işlerini ellerine alıyor ve kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Bazıları hariç.

Günümüzde çalışan milyonlarca kadın var. Kadınlarımız eğitimlerini alıyor, işlerini ellerine alıyor ve kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Bazıları hariç.

Son zamanlarda sosyal medyada kendisini evine, eşine ve çocuklarına adayan kadınlara denk gelmişsinizdir. Pandemi döneminde başlayan 'kendin pişir, kendin ye' akımının çok daha abartılarak devam eden bir hali gibiler.

Öyle ki Instagram ve TikTok'ta meşhur olan bu kadınlar, tradwife (traditional-wife) yani 'geleneksel eş' akımının doğmasına sebep oldu.

Öyle ki Instagram ve TikTok'ta meşhur olan bu kadınlar, tradwife (traditional-wife) yani 'geleneksel eş' akımının doğmasına sebep oldu.

TikTok'ta 7.6 milyon, Instagram'da ise 9.1 milyon takipçisi olan Hannah, tradwifelardan sadece bir tanesi.

Geleneksel eş rolündeki kadınlar, ekmeklerini kendileri mayalıyor, dikişlerini kendileri dikiyor, kucaklarında bebekleriyle ineklerinden süt sağıp peynir yapıyorlar. Bütün bunların yanında nasılsa bir de 'Instagram'da paylaşılabilecek nitelikte' videolar çekmeyi ve editlemeyi de başarıyorlar.

Geleneksel eş rolündeki kadınlar, ekmeklerini kendileri mayalıyor, dikişlerini kendileri dikiyor, kucaklarında bebekleriyle ineklerinden süt sağıp peynir yapıyorlar. Bütün bunların yanında nasılsa bir de 'Instagram'da paylaşılabilecek nitelikte' videolar çekmeyi ve editlemeyi de başarıyorlar.

Tabii doğurdukları çocukların sayısının sürekli artması da cabası.

Örneğin 'Ballerine Farm' hesabının sahibi Hannah, tam 8 çocuk sahibi.

Bu akım elbette sadece güzel yemekler pişirmekten ve çocuk bakmaktan ibaret değil. Kadınlar, çalışma hayatlarından ellerini eteklerini çekip kocalarının eline bakmaya, onların sözünü kabul etmeye, deyim yerindeyse onların egemenliği altına girmeye başlıyor.

Bu akım elbette sadece güzel yemekler pişirmekten ve çocuk bakmaktan ibaret değil. Kadınlar, çalışma hayatlarından ellerini eteklerini çekip kocalarının eline bakmaya, onların sözünü kabul etmeye, deyim yerindeyse onların egemenliği altına girmeye başlıyor.

Ayrıca bütün bunların 'çok güzel, çok rahat' olduğunu savunuyorlar.

Tradwife akımını övenlerin ise sadece yurt dışında olduğunu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.

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Ülkemizdeki kadın sosyal medya kullanıcıları da sık sık evliliğin ne kadar hoş olduğunu, ileride kocalarına yapacakları yemeklerin hayallerini kurduklarını söylüyorlar.

"Ev hanımı olmayı başıma taç bilirim" diyen bir kullanıcının söyledikleri ise ağzınızı açık bırakabilir;

"Ev hanımı olmayı başıma taç bilirim" diyen bir kullanıcının söyledikleri ise ağzınızı açık bırakabilir;
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Tabii sosyal medyada 'koca' öven kadın kullanıcılara artan tepkiler de var.

Tabii sosyal medyada 'koca' öven kadın kullanıcılara artan tepkiler de var.
twitter.com

Teknolojinin gelişmesiyle gerileşen kadın hakları, kadın özgürlükleri...

Teknolojinin gelişmesiyle gerileşen kadın hakları, kadın özgürlükleri...
twitter.com

Üstelik hala canı için, özgürlüğü için çabalayan kadınlar varken bu düşüncelere ve bu yaşam tarzına 'güzelleme' yapılması, hiç de hayra alamet değil!

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