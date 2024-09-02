'Çocuk da Yaparım Kariyer de' Sözleri Tarih mi Oluyor? Tradwife Akımı Aldı Başını Gitti!
'Çocuk da Yaparım Kariyer de' Sözleri Tarih mi Oluyor? Tradwife Akımı Aldı Başını Gitti!
Kadınlar, bugün geldikleri yere (!) gelebilmek için yıllar boyunca büyük bir emek verdi. Artık kadınların çalışabildiği, oy kullanabildiği, boşanabildiği bir dünyada yaşıyoruz. 'İstisnalar kaideyi bozmaz' sözünün bu durumdaki geçerliliği ise tartışılır elbette.
Peki kadınlar arasında, son zamanlarda popüler olan bir durumu fark ettiniz mi?
Evet, Instagram ve TikTok'un en az beş çocuk doğuran 'geleneksel eşlerinden' yani tradwife'larından bahsediyoruz.
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2. Dünya Savaşı sırasında askeri hava üssünün makine kısmında çalışan Naomi, 6 milyon kadını harekete geçirmiş ve bugün bile popülerliğini koruyan bir direniş sembolünün ortaya çıkmasını sağlamıştı.
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Günümüzde çalışan milyonlarca kadın var. Kadınlarımız eğitimlerini alıyor, işlerini ellerine alıyor ve kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Bazıları hariç.
Öyle ki Instagram ve TikTok'ta meşhur olan bu kadınlar, tradwife (traditional-wife) yani 'geleneksel eş' akımının doğmasına sebep oldu.
Geleneksel eş rolündeki kadınlar, ekmeklerini kendileri mayalıyor, dikişlerini kendileri dikiyor, kucaklarında bebekleriyle ineklerinden süt sağıp peynir yapıyorlar. Bütün bunların yanında nasılsa bir de 'Instagram'da paylaşılabilecek nitelikte' videolar çekmeyi ve editlemeyi de başarıyorlar.
Bu akım elbette sadece güzel yemekler pişirmekten ve çocuk bakmaktan ibaret değil. Kadınlar, çalışma hayatlarından ellerini eteklerini çekip kocalarının eline bakmaya, onların sözünü kabul etmeye, deyim yerindeyse onların egemenliği altına girmeye başlıyor.
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"Ev hanımı olmayı başıma taç bilirim" diyen bir kullanıcının söyledikleri ise ağzınızı açık bırakabilir;
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Tabii sosyal medyada 'koca' öven kadın kullanıcılara artan tepkiler de var.
Teknolojinin gelişmesiyle gerileşen kadın hakları, kadın özgürlükleri...
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