'Çocuk da Yaparım Kariyer de' Sözleri Tarih mi Oluyor? Tradwife Akımı Aldı Başını Gitti!

Kadınlar, bugün geldikleri yere (!) gelebilmek için yıllar boyunca büyük bir emek verdi. Artık kadınların çalışabildiği, oy kullanabildiği, boşanabildiği bir dünyada yaşıyoruz. 'İstisnalar kaideyi bozmaz' sözünün bu durumdaki geçerliliği ise tartışılır elbette.

Peki kadınlar arasında, son zamanlarda popüler olan bir durumu fark ettiniz mi?

Evet, Instagram ve TikTok'un en az beş çocuk doğuran 'geleneksel eşlerinden' yani tradwife'larından bahsediyoruz.