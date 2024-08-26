Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
"Birinden Hoşlanınca Ne Yapıyorsunuz?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Güldüren Kişiler

"Birinden Hoşlanınca Ne Yapıyorsunuz?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Güldüren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 23:52

Bir Twitter (X) kullanıcı, 'Birinden hoşlanınca ne yapıyorsunuz?' diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen cevaplar hem güldürdü hem düşündürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir Twitter (X) kullanıcı, "Birinden hoşlanınca ne yapıyorsunuz?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir Twitter (X) kullanıcı, "Birinden hoşlanınca ne yapıyorsunuz?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

Birinden hoşlanınca baştan aşağı değişmemiz tabii ki normal. Fakat diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu konu hakkında?

Buyrun beraber bakalım

Buyrun beraber bakalım
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Peki ya siz ne yapıyorsunuz?

Peki ya siz ne yapıyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Turgut Güler

Kadınlar uzağa bakan erkeklerden hoşlanıyormuş, ben de elimi alnıma koyup taa uzaklara bakıyorum 😄😄

maestro__maestro

İnstagramdaki bu uzağa bakan pozların sebebi belli oldu ☺️

burhan altintop

akil kaybi - gözlere perde inmesi - hayalkirikligi - aci - stalk- obsesyon eklemek isteyen varsa buyrun

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.