"Birinden Hoşlanınca Ne Yapıyorsunuz?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Güldüren Kişiler
"Birinden Hoşlanınca Ne Yapıyorsunuz?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Güldüren Kişiler
Bir Twitter (X) kullanıcı, 'Birinden hoşlanınca ne yapıyorsunuz?' diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen cevaplar hem güldürdü hem düşündürdü.
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Bir Twitter (X) kullanıcı, "Birinden hoşlanınca ne yapıyorsunuz?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Birinden hoşlanınca baştan aşağı değişmemiz tabii ki normal. Fakat diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu konu hakkında?
Buyrun beraber bakalım
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Peki ya siz ne yapıyorsunuz?
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Kadınlar uzağa bakan erkeklerden hoşlanıyormuş, ben de elimi alnıma koyup taa uzaklara bakıyorum 😄😄
İnstagramdaki bu uzağa bakan pozların sebebi belli oldu ☺️
akil kaybi - gözlere perde inmesi - hayalkirikligi - aci - stalk- obsesyon eklemek isteyen varsa buyrun
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