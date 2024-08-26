Para, Girişim ve Aşk: Başak Burcu Sezonunda Şansı Yaver Gidecek Burçlar
Para, Girişim ve Aşk: Başak Burcu Sezonunda Şansı Yaver Gidecek Burçlar
Kaynak: https://www.vogue.in/content/the-luck...
An itibarıyla Başak burçlarının ana karakter olduğu o döneme girdik... Peki Başak burcu haricinde başka hangi burçların şansı yaver gidecek?
Beraber bakalım...👇
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Artık Başak burçlarının doğum gününü kutladığımız o sezona girdik😂. Bu süre zarfında birçok burcun şansı yaver gidiyor...
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Başak
Yay
Boğa
Terazi
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Aslan
Yengeç
İkizler
Oğlak
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