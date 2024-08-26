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Para, Girişim ve Aşk: Başak Burcu Sezonunda Şansı Yaver Gidecek Burçlar

Para, Girişim ve Aşk: Başak Burcu Sezonunda Şansı Yaver Gidecek Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 23:06

An itibarıyla Başak burçlarının ana karakter olduğu o döneme girdik... Peki Başak burcu haricinde başka hangi burçların şansı yaver gidecek?

Beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.vogue.in/content/the-luck...
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Artık Başak burçlarının doğum gününü kutladığımız o sezona girdik😂. Bu süre zarfında birçok burcun şansı yaver gidiyor...

Peki o burçlar hangileri?

Başak

Başak

Bu dönem sırtındaki yüklerden tam anlamıyla kurtuluyorsun! Biraz daha kendini ruhsal olarak iyi hissettiğin, takıntılarından arındığın ve geçmişine bir çizgi çizdiğin döneme giriyorsun.

Yay

Yay

Çevren tarafından fark edilmeyi seviyorsun. Başak burcunun enerjisi, seni insanların önünde bir tık daha ön plana çıkarıyor ve kendi değerini artık bu dönemde daha iyi anlamaya başlıyorsun. Cesur ve dışa dönük yapın sana bambaşka kapılar açıyor.

Boğa

Boğa

Kendini son derece iyi tanıyabilmen aslında seni bugün olduğun konuma getirdi. Bu dönemde gerçekten kaybetmeye değer savaşlara gir, kendinle çatışma. Çünkü artık potansiyelinin farkına vardığın radikal bir döneme giriyorsun.

Terazi

Terazi

Ani plan değişiklikleri seni daha analitik düşünmeye sevk edebilir. Yani anlayacağın bu dönemde hayatında sana iyi gelecek bazı dalgalanmalar yaşayacaksın. Şu anki ihtiyaçlarını başka bir yere kanalize edip kendine daha iyi bir yol çizebilirsin. Denge senin göbek adın!

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Aslan

Aslan

Bu dönemde kendini geliştirmeye odaklan. Çünkü son zamanlarda sabır kavramını öğrenmeye çalışıyor ve kendini bazı konularda frenlemeye çalışıyorsun. Bu süreçte beklenmedik fırsatlar kapını çalacak, değerlendirmeyi ihmal etme!

Yengeç

Yengeç

Artık zorlu günlerin geride kaldığını hissetmeye başlıyorsun. İçgüdülerine güvenerek emin adımlarla yürü. Bu süre zarfında bazı şeyleri biraz daha net göreceksin.

İkizler

İkizler

Bu süre zarfında bazı şeyleri uzun vadeli düşün. Enerjini topla ve fikirlerinle baş başa kalmayı ihmal etme. Radikal bir yenilenmenin başlangıcındasın.

Oğlak

Oğlak

Geçmişinin seni zaman zaman yokladığını hissedebilirsin. Fakat bu süreç artık tam tersine dönecek. Artık hayatının kontrolü tamamen sende. İçinde harika bir gücün ve potansiyelin yattığını fark edeceksin.

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