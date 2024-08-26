Guinness Rekorlar Kitabı'na Girmiş: Dövme Yaptırma Bağımlısı Kadının İlginç Hikayesi
Guinness Rekorlar Kitabı'na Girmiş: Dövme Yaptırma Bağımlısı Kadının İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Esperance Fuerzina isimli bir 36 yaşındaki bir kadın, 21 yaşından bu yana durmadan dövme yaptırıyor. Bunu adeta bir tutku haline getirdiğini söyleyen kadın, dünyanın en dövmeli kadını olarak biliniyor.
İşte detaylar...👇
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Sizleri Esperance Fuerzina ile tanıştıralım. Kendisi, vücudunun yüzde 99.98'ini dövmeyle kaplattığı için dünyanın en dövmeli kadını unvanını taşıyor.
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Şu an 36 yaşında olduğunu söyleyen kadın, ilk dövmesini 21 yaşında yaptırdığını söylüyor. O günden bu yana dövme yaptırmak onun için bir tutku haline gelmiş.
Eskiden orduda görev aldığını söyleyen kadın dövme yaptırmadan önce bu şekildeydi👇
"Hayatım boyunca sürekli farklı yerlere taşındım, bu nedenle düzenim hep değişti. Yanımda götürebileceğim tek şey dövmelerim ve vücut modifikasyonlarım oldu."
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