Guinness Rekorlar Kitabı'na Girmiş: Dövme Yaptırma Bağımlısı Kadının İlginç Hikayesi

Hala dövme yaptırmak istediğini de dile getiren kadın, 'Şu an çok minnettarım var gurur duyuyorum. Dövme yaptırmak ve vücudumun belirli kısımlarıyla oynamak beni heyecanlandırıyor, gelecek için de çok heyecanlıyım. Dövme yaptırmaya devam edeceğim' diyor.