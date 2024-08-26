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Guinness Rekorlar Kitabı'na Girmiş: Dövme Yaptırma Bağımlısı Kadının İlginç Hikayesi

Guinness Rekorlar Kitabı'na Girmiş: Dövme Yaptırma Bağımlısı Kadının İlginç Hikayesi

Guinness Rekorlar Kitabı tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 18:14

Esperance Fuerzina isimli bir 36 yaşındaki bir kadın, 21 yaşından bu yana durmadan dövme yaptırıyor. Bunu adeta bir tutku haline getirdiğini söyleyen kadın, dünyanın en dövmeli kadını olarak biliniyor.

İşte detaylar...👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Sizleri Esperance Fuerzina ile tanıştıralım. Kendisi, vücudunun yüzde 99.98'ini dövmeyle kaplattığı için dünyanın en dövmeli kadını unvanını taşıyor.

Sizleri Esperance Fuerzina ile tanıştıralım. Kendisi, vücudunun yüzde 99.98'ini dövmeyle kaplattığı için dünyanın en dövmeli kadını unvanını taşıyor.

Şu an 36 yaşında olduğunu söyleyen kadın, ilk dövmesini 21 yaşında yaptırdığını söylüyor. O günden bu yana dövme yaptırmak onun için bir tutku haline gelmiş.

Şu an 36 yaşında olduğunu söyleyen kadın, ilk dövmesini 21 yaşında yaptırdığını söylüyor. O günden bu yana dövme yaptırmak onun için bir tutku haline gelmiş.

Hala dövme yaptırmak istediğini de dile getiren kadın, 'Şu an çok minnettarım var gurur duyuyorum. Dövme yaptırmak ve vücudumun belirli kısımlarıyla oynamak beni heyecanlandırıyor, gelecek için de çok heyecanlıyım. Dövme yaptırmaya devam edeceğim' diyor.

Eskiden orduda görev aldığını söyleyen kadın dövme yaptırmadan önce bu şekildeydi👇

Eskiden orduda görev aldığını söyleyen kadın dövme yaptırmadan önce bu şekildeydi👇

50 vücut modifikasyonu ile Guinness rekorunu elinde tutan Maria Rosé Cristerna'yı bile tahtından eden Esperance, vücudunda neredeyse 100'den fazla değişiklik var. Bu değişikliklerin başında yüz ve vücut implantları bulunuyor.

"Hayatım boyunca sürekli farklı yerlere taşındım, bu nedenle düzenim hep değişti. Yanımda götürebileceğim tek şey dövmelerim ve vücut modifikasyonlarım oldu."

"Hayatım boyunca sürekli farklı yerlere taşındım, bu nedenle düzenim hep değişti. Yanımda götürebileceğim tek şey dövmelerim ve vücut modifikasyonlarım oldu."

Kadın, vücudunda yaptığı değişikliklerin içindeki karanlığı aydınlattığına inanıyor. Dövmelerine baktıkça zaman içinde nasıl değiştiğini görüyor.

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