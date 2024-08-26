Gigi Hadid ile Olan İlişkisiyle Gündeme Gelen Zayn Malik'in Son Hali "Fena Çökmüş" Dedirtti
Gigi Hadid ile Olan İlişkisiyle Gündeme Gelen Zayn Malik'in Son Hali "Fena Çökmüş" Dedirtti
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C_BTe07Pq4C/
One Direction ile yollarını ayırdıktan sonra solo çalışmalarıyla gündeme gelen Zayn Malik'in son halini görenler tanıyamadı. Bir dönemler yakışıklılığıyla kendine hayran bırakan Malik'in son halini görenler 'Fena çökmüş' dedi.
Buyrun detaylara...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
One Direction'ın popüler olduğu dönem adından sıkça söz ettiren Zayn Malik'i hepimiz tanıyoruz. Kendisi, solo albüm çalışmalarıyla gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gigi Hadid ile 2021 yılında yollarını ayıran Malik, bu süreçte Yolanda Hadid'in yaşattığı pek bi' kaotik kaynana terörünü iliklerine kadar yaşamıştı.
Yakışıklı şarkıcı bu sefer de Instagram hesabında paylaştığı son videosuyla gündeme geldi. Malik'in son halini görenler tanıyamadı!
Sık sık tarz değişikliğine giden Zayn Malik'in son hali👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın