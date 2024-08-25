Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler
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1. "Gece yarısı su içmek böyle hissettiriyor"
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2. "Evcil hayvanıma onu ne kadar çok sevdiğimi ve onun için öleceğimi söylediğimde, evcil hayvanım:"
3. "Uykumu düzene sokmalıyım dedikten sonra gece üçte ben"
4. "Sinirliyken yazdığım mesajları okuyorum"
5. "Pastayı kurtarmış"
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6. "Büyümek..."
8. "Depresyon döneminde temizlik yapmak"
9. "Karnım neden ağrıyor dedikten sonra saat gece 2'de ben"
10. "Kendimi kendimden korurken ben"
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11. "Arkadaşıma 20 kez ayrılmalarını söyledikten sonra düğününde yemek yiyorum"
12. "Problemlerimi ne mi çözer?"
13. "Acıkmadın. Sadece sıkıldın. Dolabı kapat"
14. "Kendi seçtiğim bölümü okurken ben"
15. "3 saat ağladıktan sonra ben"
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