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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 14:45

Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler

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1. "Gece yarısı su içmek böyle hissettiriyor"

1. "Gece yarısı su içmek böyle hissettiriyor"
twitter.com

2. "Evcil hayvanıma onu ne kadar çok sevdiğimi ve onun için öleceğimi söylediğimde, evcil hayvanım:"

2. "Evcil hayvanıma onu ne kadar çok sevdiğimi ve onun için öleceğimi söylediğimde, evcil hayvanım:"
twitter.com

3. "Uykumu düzene sokmalıyım dedikten sonra gece üçte ben"

3. "Uykumu düzene sokmalıyım dedikten sonra gece üçte ben"
twitter.com

4. "Sinirliyken yazdığım mesajları okuyorum"

4. "Sinirliyken yazdığım mesajları okuyorum"
twitter.com

5. "Pastayı kurtarmış"

5. "Pastayı kurtarmış"
twitter.com
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6. "Büyümek..."

6. "Büyümek..."
twitter.com

7. "Dünya senin etrafından dönmüyor dediklerinde ben"

8. "Depresyon döneminde temizlik yapmak"

8. "Depresyon döneminde temizlik yapmak"
twitter.com

9. "Karnım neden ağrıyor dedikten sonra saat gece 2'de ben"

9. "Karnım neden ağrıyor dedikten sonra saat gece 2'de ben"
twitter.com

10. "Kendimi kendimden korurken ben"

10. "Kendimi kendimden korurken ben"
twitter.com
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11. "Arkadaşıma 20 kez ayrılmalarını söyledikten sonra düğününde yemek yiyorum"

11. "Arkadaşıma 20 kez ayrılmalarını söyledikten sonra düğününde yemek yiyorum"
twitter.com

12. "Problemlerimi ne mi çözer?"

12. "Problemlerimi ne mi çözer?"
twitter.com

13. "Acıkmadın. Sadece sıkıldın. Dolabı kapat"

13. "Acıkmadın. Sadece sıkıldın. Dolabı kapat"
twitter.com

14. "Kendi seçtiğim bölümü okurken ben"

14. "Kendi seçtiğim bölümü okurken ben"
twitter.com

15. "3 saat ağladıktan sonra ben"

15. "3 saat ağladıktan sonra ben"
twitter.com

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