Yaptırdıkları Amaçsız Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Acayip Kişiler
Yaptırdıkları Amaçsız Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.ebaumsworld.com/pictures/...
Hem estetik açıdan hem de sanatsal açıdan dövmeler zaman zaman birçoğumuza hitap etmiyor. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler gözlerinizi şırıl şırıl kanatacak türden...
Buyurun!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak neye hizmet ettiğini pek anlayamadığımız bu dövmeyle başlayalım...
2. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
3. Evet, sanatsal (!)
4. Üstüne para verseler böyle bir dövme yaptırmazdım.
5. Buna gerçekten gerek yoktu ama.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?
7. Maymun çiçeği ön gösterim mi bu?
8. 👇
9. "Alacakaranlık" serisinin üzerimizdeki etkisi.
10. Kalsın ya...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Sebebi neydi ki?
12. Yok artık!
13. Alakasızlık seviyesi...
14. "Dövmeye ihtiyacım yok gerçek yaralarım var"
15. Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın