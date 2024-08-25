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Yaptırdıkları Amaçsız Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Acayip Kişiler

Yaptırdıkları Amaçsız Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Acayip Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 09:45

Hem estetik açıdan hem de sanatsal açıdan dövmeler zaman zaman birçoğumuza hitap etmiyor. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler gözlerinizi şırıl şırıl kanatacak türden...

Buyurun!

Kaynak: https://www.ebaumsworld.com/pictures/...

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1. İlk olarak neye hizmet ettiğini pek anlayamadığımız bu dövmeyle başlayalım...

1. İlk olarak neye hizmet ettiğini pek anlayamadığımız bu dövmeyle başlayalım...

2. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

2. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

3. Evet, sanatsal (!)

3. Evet, sanatsal (!)

4. Üstüne para verseler böyle bir dövme yaptırmazdım.

4. Üstüne para verseler böyle bir dövme yaptırmazdım.

5. Buna gerçekten gerek yoktu ama.

5. Buna gerçekten gerek yoktu ama.
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6. Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?

6. Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?

7. Maymun çiçeği ön gösterim mi bu?

7. Maymun çiçeği ön gösterim mi bu?

8. 👇

8. 👇

9. "Alacakaranlık" serisinin üzerimizdeki etkisi.

9. "Alacakaranlık" serisinin üzerimizdeki etkisi.

10. Kalsın ya...

10. Kalsın ya...
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11. Sebebi neydi ki?

11. Sebebi neydi ki?

12. Yok artık!

12. Yok artık!

13. Alakasızlık seviyesi...

13. Alakasızlık seviyesi...

14. "Dövmeye ihtiyacım yok gerçek yaralarım var"

14. "Dövmeye ihtiyacım yok gerçek yaralarım var"

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

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