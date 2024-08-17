Yaptırdıkları Bi' Acayip Dövmelerle Hepimizin Ekrana Uzun Uzun Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler
Yaptırdıkları Bi' Acayip Dövmelerle Hepimizin Ekrana Uzun Uzun Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
Dövme birçok kişi için aslında sanattan farksız. Fakat bazı dövmeler sanat kavramının yanından bile geçmiyor! Dövmeleriyle göz kanatıp hepimizin uzun uzun ekrana bakmamıza sebep olan kişilere buyrun beraber bakalım...
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
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2. "İlk bakışta göze güzel gelse de aslında değil..."
3. Günün korkunçluk seviyesi gerçekten.
4. 👇
5. Sebebi neydi ki?
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6. Gerçekten tadım tuzum kaçtı.
7. "İlkokulda yaptığım çizimlere benziyor."
8. "Şu siteye ayak atmayın..."
9. "Şunu yaptırmam için üstüne para vermeleri lazım."
10. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
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11. 👇
12. "Arkadaşım bu dövmeye bin dolar verdi."
13. N'olursa olsun sırtıma duvar dövmesi yaptırmazdım.
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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