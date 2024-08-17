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Yaptırdıkları Bi' Acayip Dövmelerle Hepimizin Ekrana Uzun Uzun Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler

Yaptırdıkları Bi' Acayip Dövmelerle Hepimizin Ekrana Uzun Uzun Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 12:19

Dövme birçok kişi için aslında sanattan farksız. Fakat bazı dövmeler sanat kavramının yanından bile geçmiyor! Dövmeleriyle göz kanatıp hepimizin uzun uzun ekrana bakmamıza sebep olan kişilere buyrun beraber bakalım...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. "İlk bakışta göze güzel gelse de aslında değil..."

2. "İlk bakışta göze güzel gelse de aslında değil..."

3. Günün korkunçluk seviyesi gerçekten.

3. Günün korkunçluk seviyesi gerçekten.

4. 👇

4. 👇

5. Sebebi neydi ki?

5. Sebebi neydi ki?
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6. Gerçekten tadım tuzum kaçtı.

6. Gerçekten tadım tuzum kaçtı.

7. "İlkokulda yaptığım çizimlere benziyor."

7. "İlkokulda yaptığım çizimlere benziyor."

8. "Şu siteye ayak atmayın..."

8. "Şu siteye ayak atmayın..."

9. "Şunu yaptırmam için üstüne para vermeleri lazım."

9. "Şunu yaptırmam için üstüne para vermeleri lazım."

10. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

10. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
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11. 👇

11. 👇

12. "Arkadaşım bu dövmeye bin dolar verdi."

12. "Arkadaşım bu dövmeye bin dolar verdi."

13. N'olursa olsun sırtıma duvar dövmesi yaptırmazdım.

13. N'olursa olsun sırtıma duvar dövmesi yaptırmazdım.

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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