Yeni Gelinlere 'Kocanıza Masraflı Olun' Tavsiyesinde Bulunan Kullanıcı Tepkilerin Odağında
Yeni Gelinlere 'Kocanıza Masraflı Olun' Tavsiyesinde Bulunan Kullanıcı Tepkilerin Odağında
Bir kullanıcı, yeni gelinlere 'maliyetli olun' gibi ilginç bir çağrı yaparak tartışma yarattı. Bu 'tespit'i gören kullanıcılar ise yorumlarını esirgemedi.
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Günümüz şartlarında evlilik epey bi' masraflı olabiliyor. Peki bu kadar masrafa gerek var mı?
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Bir kullanıcı, yeni gelinlere 'maliyetli olun' gibi ilginç bir çağrı yaparak tartışma yarattı. Bu 'tespit'i gören kullanıcılar ise yorumlarını esirgemedi.
Gelin tepkilere beraber bakalım...👇
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