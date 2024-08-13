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Yeni Gelinlere 'Kocanıza Masraflı Olun' Tavsiyesinde Bulunan Kullanıcı Tepkilerin Odağında

Yeni Gelinlere 'Kocanıza Masraflı Olun' Tavsiyesinde Bulunan Kullanıcı Tepkilerin Odağında

Düğün
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 00:01

Bir kullanıcı, yeni gelinlere 'maliyetli olun' gibi ilginç bir çağrı yaparak tartışma yarattı. Bu 'tespit'i gören kullanıcılar ise yorumlarını esirgemedi.

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Günümüz şartlarında evlilik epey bi' masraflı olabiliyor. Peki bu kadar masrafa gerek var mı?

Günümüz şartlarında evlilik epey bi' masraflı olabiliyor. Peki bu kadar masrafa gerek var mı?

Bir kullanıcı, yeni gelinlere 'maliyetli olun' gibi ilginç bir çağrı yaparak tartışma yarattı. Bu 'tespit'i gören kullanıcılar ise yorumlarını esirgemedi.

Bir kullanıcı, yeni gelinlere 'maliyetli olun' gibi ilginç bir çağrı yaparak tartışma yarattı. Bu 'tespit'i gören kullanıcılar ise yorumlarını esirgemedi.
twitter.com

Gelin tepkilere beraber bakalım...👇

Gelin tepkilere beraber bakalım...👇
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