Erkeklerle Olan İlişkisini Sert Gerçekçi Bir Bakış Açısıyla Anlatan Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Erkeklerle Olan İlişkisini Sert Gerçekçi Bir Bakış Açısıyla Anlatan Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Zaman zaman ilişkilerde bazı zorluklar yaşanabiliyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, erkeklerle olan ilişkisini sert gerçekçi bir şekilde anlatarak sosyal medyayı ikiye böldü.
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Bazılarımızın erkeklerle olan ilişkisi bi' hayli karmaşık, alengirli ya da çalkantılı olabiliyor. 'Bu kişi, o kişi' dediğiniz anda, hayatınızın aşkı sandığınız o beyaz atlı prens sizi bırakıp gidebiliyor.
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"Hayat şartları, n'apalım" desek de zaman zaman hatıralar kafamızın bir yerine kazınmış ve uzun bir süre tarihin tozlu raflarına kaldırılmayı bekliyor.
Bu kullanıcı da aslında bu kategoriye ait kişilerden bir tanesi. Kendisi, farklı erkek türlerini sert gerçekçi bir şekilde eleştirdi.
Peki gerçekten öyle mi? Bu söylemler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü!
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...👇
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