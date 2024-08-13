Instagram'ın Erişime Açılmasının Ardından Meta'dan Mesaj Geldi: 'Yasağın Kaldırılmasını Destekliyoruz...'

Instagram'ın erişime açılmasıyla Meta, yasağın kaldırılmasını desteklediklerini açıkladı. Meta sözcüsü, 'Instagram'ın Türkiye'de yeniden aktif olduğunu görmekten memnunuz. Yetkililerle diyalog içinde olmaya devam edeceğiz ve ihlal eden içeriklerle ve hesaplarla ilgili gereken adımları atacağız,' dedi.