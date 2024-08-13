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Instagram'ın Erişime Açılmasının Ardından Meta'dan Mesaj Geldi: 'Yasağın Kaldırılmasını Destekliyoruz...'

Instagram'ın Erişime Açılmasının Ardından Meta'dan Mesaj Geldi: 'Yasağın Kaldırılmasını Destekliyoruz...'

Instagram Erişim Engeli
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 20:17

Instagram'ın erişime açılmasıyla Meta, yasağın kaldırılmasını desteklediklerini açıkladı. Meta sözcüsü, 'Instagram'ın Türkiye'de yeniden aktif olduğunu görmekten memnunuz. Yetkililerle diyalog içinde olmaya devam edeceğiz ve ihlal eden içeriklerle ve hesaplarla ilgili gereken adımları atacağız,' dedi.

Kaynak: https://www.reuters.com/technology/me...
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Geçtiğimiz günlerde BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Sonrasında ise tekrardan erişime açılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Sonrasında ise tekrardan erişime açılmıştı.

META, Instagram'ın tekrardan erişime açılmasından sonra Türkiye'ye bir mesaj gönderdi.

META, Instagram'ın tekrardan erişime açılmasından sonra Türkiye'ye bir mesaj gönderdi.

Meta sözcüsü, "Instagram'ın Türkiye'de yeniden aktif olduğunu görmekten memnunuz. Yetkililerle diyalog içinde olmaya devam edeceğiz ve ihlal eden içeriklerle ve hesaplarla ilgili gereken adımları atacağız," dedi.

Meta sözcüsü, "Instagram'ın Türkiye'de yeniden aktif olduğunu görmekten memnunuz. Yetkililerle diyalog içinde olmaya devam edeceğiz ve ihlal eden içeriklerle ve hesaplarla ilgili gereken adımları atacağız," dedi.

"Söz konusu, Tehlikeli Kuruluşlar ve Bireyler politikamızı ihlal eden içerikleri kaldırmak ve haber değeri taşıyan durumlarda uygun düzenlemeler yapmak da dahil," ifadeleri kullanıldı.

"Söz konusu, Tehlikeli Kuruluşlar ve Bireyler politikamızı ihlal eden içerikleri kaldırmak ve haber değeri taşıyan durumlarda uygun düzenlemeler yapmak da dahil," ifadeleri kullanıldı.

Meta, şirketin politikalarını değiştirmediğini ancak Haniyeh'nin ölümünden sonraki günlerde Türkiye'deki politika ihlali yapan içerik ve hesaplarla ilgili yapılan işlemlerin doğruluğunu gözden geçirmeyi kabul ettiğini söyledi.

Meta, şirketin politikalarını değiştirmediğini ancak Haniyeh'nin ölümünden sonraki günlerde Türkiye'deki politika ihlali yapan içerik ve hesaplarla ilgili yapılan işlemlerin doğruluğunu gözden geçirmeyi kabul ettiğini söyledi.

Şirket, Türk siyasetçiler tarafından paylaşılan içeriklere standart yaklaşımı gereği haber değeri taşıyan düzenlemeler uyguladığını belirtti. Meta, haber değeri taşıyan veya kamu yararı gözetilen içeriklerin politika ihlali yapmış olsa bile görünür olmasına izin veriyor.

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