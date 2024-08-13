Instagram'ın Erişime Açılmasının Ardından Meta'dan Mesaj Geldi: 'Yasağın Kaldırılmasını Destekliyoruz...'
Instagram'ın Erişime Açılmasının Ardından Meta'dan Mesaj Geldi: 'Yasağın Kaldırılmasını Destekliyoruz...'
Kaynak: https://www.reuters.com/technology/me...
Instagram'ın erişime açılmasıyla Meta, yasağın kaldırılmasını desteklediklerini açıkladı. Meta sözcüsü, 'Instagram'ın Türkiye'de yeniden aktif olduğunu görmekten memnunuz. Yetkililerle diyalog içinde olmaya devam edeceğiz ve ihlal eden içeriklerle ve hesaplarla ilgili gereken adımları atacağız,' dedi.
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Geçtiğimiz günlerde BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Sonrasında ise tekrardan erişime açılmıştı.
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META, Instagram'ın tekrardan erişime açılmasından sonra Türkiye'ye bir mesaj gönderdi.
Meta sözcüsü, "Instagram'ın Türkiye'de yeniden aktif olduğunu görmekten memnunuz. Yetkililerle diyalog içinde olmaya devam edeceğiz ve ihlal eden içeriklerle ve hesaplarla ilgili gereken adımları atacağız," dedi.
"Söz konusu, Tehlikeli Kuruluşlar ve Bireyler politikamızı ihlal eden içerikleri kaldırmak ve haber değeri taşıyan durumlarda uygun düzenlemeler yapmak da dahil," ifadeleri kullanıldı.
Meta, şirketin politikalarını değiştirmediğini ancak Haniyeh'nin ölümünden sonraki günlerde Türkiye'deki politika ihlali yapan içerik ve hesaplarla ilgili yapılan işlemlerin doğruluğunu gözden geçirmeyi kabul ettiğini söyledi.
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