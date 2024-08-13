23 Milyon Amerikalı Çikolatalı Sütün Kahverengi İneklerden Geldiğine İnanıyor

Fakat bazı topluluklarda, besinler hakkındaki en basit gerçekler hakkındaki kafa karışıklıkları çok yüksek seviyelere çıkabiliyor. Kaliforniya'da bir okulda yapılan bir araştırmada dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf çocukları turşuların aslında salatalıktan yapıldığını, marulun ve soğanın bitki olduklarını bilmedikleri ortaya çıktı. Her 10 öğrenciden 4'ü hamburgerlerin ineklerden geldiğini düşünüyor. Her 10 öğrenciden 3'ü peynirin sütten yapıldığını bilmiyor.