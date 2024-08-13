23 Milyon Amerikalı Çikolatalı Sütün Kahverengi İneklerden Geldiğine İnanıyor
23 Milyon Amerikalı Çikolatalı Sütün Kahverengi İneklerden Geldiğine İnanıyor
Kaynak: https://www.washingtonpost.com/news/w...
Innovation Center of U.S. Dairy tarafından yapılan internet araştırmasına göre, bütün Amerikalı yetişkinlerin %7'si çikolatalı sütün, kahverengi inekten geldiğine inanıyor. Bu inancın arkasındaki sebebin ilginçliği ise öğrenenleri adeta dumur ediyor. İsterseniz gelin detaylara hep beraber bakalım...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllardır tarım, eğitim ve beslenme konusunda gözlem yapanlar Amerikalı bireylerin birçoğunun tarım konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını gördüler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Örneğin 90'lı yılların başında yapılan tarım araştırmasına göre, her beş yetişkinden biri hamburgerlerin etten yapıldığını bilmiyor.
Tarım eğitimi konusundaki uzmanlar, aradan geçen yıllara rağmen çok da bir değişim olmadığını düşündüler.
Upton ve diğer eğitmenlere göre, tarımsal bölgelerde yaşayan bireyler eğitim seviyesi yüksek olan veya geliri yüksek olan bireylere göre, besinlerin nereden geldiklerine dair daha fazla şey biliyorlar.
Bir noktadan bakıldığında bu konudaki bilgisizlik fazlasıyla mantıklı geliyor. Peki neden?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son 20 yılda ise birçok kurumun ve kuruluşun desteği ile okullarda tarıma yönelik eğitimler verilmeye başlandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın