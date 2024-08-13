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23 Milyon Amerikalı Çikolatalı Sütün Kahverengi İneklerden Geldiğine İnanıyor

23 Milyon Amerikalı Çikolatalı Sütün Kahverengi İneklerden Geldiğine İnanıyor

Amerika Birleşik Devletleri
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 19:23

Innovation Center of U.S. Dairy tarafından yapılan internet araştırmasına göre, bütün Amerikalı yetişkinlerin %7'si çikolatalı sütün, kahverengi inekten geldiğine inanıyor. Bu inancın arkasındaki sebebin ilginçliği ise öğrenenleri adeta dumur ediyor. İsterseniz gelin detaylara hep beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.washingtonpost.com/news/w...
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Yıllardır tarım, eğitim ve beslenme konusunda gözlem yapanlar Amerikalı bireylerin birçoğunun tarım konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını gördüler.

Besinlerin nerede yetiştiğini, dükkanlara nasıl geldiğini hatta bu durumda çikolatalı sütün bile nereden geldiğini bilmiyorlar. Bunun için de ilginç bazı sebepler var.

Örneğin 90'lı yılların başında yapılan tarım araştırmasına göre, her beş yetişkinden biri hamburgerlerin etten yapıldığını bilmiyor.

Birçoğu Amerika'nın çiftliklerinin ne kadar büyük olduğu veya hayvanların ne ile beslendiği gibi çiftçilik konusunda en basit noktaları bile bilmiyorlar,

Tarım eğitimi konusundaki uzmanlar, aradan geçen yıllara rağmen çok da bir değişim olmadığını düşündüler.

FoodCorps adlı kar amacı gütmeyen kurumun kurucu ortağı Cecily Upton, 'Şimdilerde besinlerin nereden geldiğini bilmiyoruz, yalnızca markete gidip alıyoruz. Bu şekilde yetiştiriliyoruz. Okullarda çocuklara, bu besinlerin bu noktaya gelene kadar nerelerden geçtiklerine dair hiçbir şey öğretilmiyor.' dedi.

Upton ve diğer eğitmenlere göre, tarımsal bölgelerde yaşayan bireyler eğitim seviyesi yüksek olan veya geliri yüksek olan bireylere göre, besinlerin nereden geldiklerine dair daha fazla şey biliyorlar.

Fakat bazı topluluklarda, besinler hakkındaki en basit gerçekler hakkındaki kafa karışıklıkları çok yüksek seviyelere çıkabiliyor. Kaliforniya'da bir okulda yapılan bir araştırmada dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf çocukları turşuların aslında salatalıktan yapıldığını, marulun ve soğanın bitki olduklarını bilmedikleri ortaya çıktı. Her 10 öğrenciden 4'ü hamburgerlerin ineklerden geldiğini düşünüyor. Her 10 öğrenciden 3'ü peynirin sütten yapıldığını bilmiyor.

Bir noktadan bakıldığında bu konudaki bilgisizlik fazlasıyla mantıklı geliyor. Peki neden?

Yazar ve tarih bilimci Ann Vileisis, bunun endüstriyel besin sisteminde geliştiğini söyledi. 1800'lü yılların ortalarında Amerikalı bireylerin birçoğu şehirlere taşındığında, besin üretimi ve işleme sürecine katılan bireylerin sayısı da azaldı. Üretimdeki ve ulaşımdaki yenilikler, besinlerin farklı çeşitlerde uzak mesafelere ulaştırılmasını mümkün kıldı. Dolayısıyla insanlar yalnızca marketlerden aldıkları, belki de nereden geldiklerini bile bilmedikleri besinleri tüketmeye başladılar.

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Son 20 yılda ise birçok kurumun ve kuruluşun desteği ile okullarda tarıma yönelik eğitimler verilmeye başlandı.

Çocukların sağlıklı besinler tüketmesi ve yediklerinin nereden, nasıl geldiğini bilmeleri açısından önem taşıyan bu eğitimlere çok büyük özen gösterilmeye başlandı.

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