Manipülasyon ve Akıl Oyunları Denilince Akla İlk Onlar Gelir: Aklın Sınırlarını En Çok Zorlayan 5 Burç
Manipülasyon ve Akıl Oyunları Denilince Akla İlk Onlar Gelir: Aklın Sınırlarını En Çok Zorlayan 5 Burç
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/a...
İlişki içerisinde sık sık manipülasyonlara ve akıl oyunlarına maruz kalıyoruz. 'Peki en manipülatif burçlar hangileri?' diye hiç merak etmiş miydiniz? En manipülatif burçlar arasında Başak, İkizler, Kova, Terazi ve Akrep geliyor!
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Sizler de takdir edersiniz ki bazı ilişki dinamiklerinin temelini burç uyumu oluşturuyor. Burçların birbiriyle olan senkronizasyonu belki de sağlam bir ilişkinin zemini hazırlıyor.
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Fakat unutmayın ki dinsizin hakkından imansız gelir, diye boşuna dememişler. Çünkü bazı burçlar hem size birbirinden ilginç akıl oyunları oynuyor hem manipülasyonun en iyisini yapabiliyorlar.
İlk sırada akrep burçları var... Akrepler, psikolojik savaşların başkomutanı desek yanılmayız...
Adından da anlayabileceğiniz üzere, İkizler!
Başakları da unutmamak gerek... Eğer hayatınızda bir kez de olsa bir Başak'la tanışmışsanız, ne demek istediğimizi anlayacaksınız!
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Teraziler! Evet, tatlı gülüşlerine kanmayın!
Ve son olarak, Kovalar!
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