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Öğrendikten Sonra Büyük Bir Aydınlanma Yaşayacağınız Hayvan Alemi Hakkında Birbirinden Değerli Bilgiler

Öğrendikten Sonra Büyük Bir Aydınlanma Yaşayacağınız Hayvan Alemi Hakkında Birbirinden Değerli Bilgiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 19:07

Hayvanlar alemi, doğanın en gizemli ve büyüleyici parçalarından biri olarak, sürekli olarak yeni keşifler ve sırlar barındırıyor. Her biri kendi benzersiz özellikleriyle, yaşam alanlarında hayatta kalma stratejileri geliştirmiş ve bizleri hem şaşırtıyor hem de büyülüyor. Birazdan okuyacağınız bilgiler hayvanlara olan bakış açınızı epey bi' değiştirecek.

Buyurunuz detaylara...👇

1. Pireler vücut uzunluklarının 350 katı kadar zıplayabilir.

2. Sinek kuşları geriye doğru uçabilen tek kuş türüdür.

2. Sinek kuşları geriye doğru uçabilen tek kuş türüdür.

3. Timsahlar dillerini dışarı çıkaramazlar.

3. Timsahlar dillerini dışarı çıkaramazlar.

4. Denizyıldızlarının beyni yoktur.

4. Denizyıldızlarının beyni yoktur.

5. Sümüklüböceklerin 4 burnu vardır.

5. Sümüklüböceklerin 4 burnu vardır.

6. Sadece dişi sivrisinekler ısırır.

6. Sadece dişi sivrisinekler ısırır.

7. Kutup ayılarının kürkü beyazken derileri siyahtır.

8. Yarasalar uçabilen tek memelidir.

8. Yarasalar uçabilen tek memelidir.

9. Yeni doğmuş kanguru fasulye tanesi kadardır.

9. Yeni doğmuş kanguru fasulye tanesi kadardır.

10. Kedilerin her bir kulağında 32 kas vardır.

10. Kedilerin her bir kulağında 32 kas vardır.

11. Bal arıları saniyede 200 kez kanat çırpabilir.

11. Bal arıları saniyede 200 kez kanat çırpabilir.

12. Atlar birbirily eiletişim kurmak için yüz ifadelerini kullanırlar. Araştırmacılar atlarda 17 farklı mimik keşfetmişlerdir.

12. Atlar birbirily eiletişim kurmak için yüz ifadelerini kullanırlar. Araştırmacılar atlarda 17 farklı mimik keşfetmişlerdir.

13. Flamingolar aslında pembe değildir. Gri doğan flamingolar, karides salamura ve mavi yeşil alglerden oluşan beslenme şekilleri, tüylerini pembeye çevirir. Bu doğal maddeye 'kantaksantin' adı verilir.

13. Flamingolar aslında pembe değildir. Gri doğan flamingolar, karides salamura ve mavi yeşil alglerden oluşan beslenme şekilleri, tüylerini pembeye çevirir. Bu doğal maddeye 'kantaksantin' adı verilir.

14. Samurlar uyurken el ele tutuşur.

15. Mayıs sineği dünyada en kısa yaşayan hayvan türüdür. Ömrü sadece 24 saattir.

15. Mayıs sineği dünyada en kısa yaşayan hayvan türüdür. Ömrü sadece 24 saattir.

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