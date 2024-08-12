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Gazeteci Özgür Mumcu Twitter'ın (X) Algoritmasına İsyan Etti: 'Saygınız Varsa...'

Gazeteci Özgür Mumcu Twitter'ın (X) Algoritmasına İsyan Etti: 'Saygınız Varsa...'

Twitter
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 17:30

Birçok yayın organında ve basında yer alan Özgür Mumcu, sosyal medyada da sık sık paylaşım yaparak gündeme geliyor. Mumcu, bu sefer de 'Algoritma korsanlarına besin olmayın' diyerek Twitter'ın (X) algoritmasına isyan etti.

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Türk gazeteci ve yazar Özgür Mumcu'yu birçoğumuz duyduk.

Türk gazeteci ve yazar Özgür Mumcu'yu birçoğumuz duyduk.

Birçok yayın organında ve basında yer alan Mumcu, sosyal medyada da sık sık paylaşım yaparak gündeme geliyor.

Birçok yayın organında ve basında yer alan Mumcu, sosyal medyada da sık sık paylaşım yaparak gündeme geliyor.

Twitter'da (X) 2 milyondan fazla takipçisi olan Özgür Mumcu bu sefer de sosyal medya hakkındaki düşüncelerine bu şekilde yer verdi.

Twitter'ın (X) algoritmasına ise birbirinden farklı tepkiler geldi, buyurun beraber bakalım...👇

Twitter'ın (X) algoritmasına ise birbirinden farklı tepkiler geldi, buyurun beraber bakalım...👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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