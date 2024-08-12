Gazeteci Özgür Mumcu Twitter'ın (X) Algoritmasına İsyan Etti: 'Saygınız Varsa...'
Gazeteci Özgür Mumcu Twitter'ın (X) Algoritmasına İsyan Etti: 'Saygınız Varsa...'
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Türk gazeteci ve yazar Özgür Mumcu'yu birçoğumuz duyduk.
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Birçok yayın organında ve basında yer alan Mumcu, sosyal medyada da sık sık paylaşım yaparak gündeme geliyor.
Twitter'ın (X) algoritmasına ise birbirinden farklı tepkiler geldi, buyurun beraber bakalım...👇
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