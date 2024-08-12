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Güvenlik İhlali mi Var? Twitter (X) 9 Avrupa Birliği Ülkesi Tarafından Şikayet Edildi

Güvenlik İhlali mi Var? Twitter (X) 9 Avrupa Birliği Ülkesi Tarafından Şikayet Edildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 16:55

Elon Musk’ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, xAI adlı yapay zeka şirketinin kullanıcıların kişisel verilerini izinsiz toplaması nedeniyle 9 Avrupa Birliği ülkesinde şikayet edildi.

Kaynak: T24

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Eski adıyla Twitter, şimdiki adıyla X, dünya çapında en çok kullanılan platformlardan bir tanesi. Milyonlarca insan bu platform üzerinden birçok haber kaynağına ulaşıyor ve düşüncelerini daha özgürce ifade edebiliyor.

Eski adıyla Twitter, şimdiki adıyla X, dünya çapında en çok kullanılan platformlardan bir tanesi. Milyonlarca insan bu platform üzerinden birçok haber kaynağına ulaşıyor ve düşüncelerini daha özgürce ifade edebiliyor.

Fakat Elon Musk'ın sahibi olduğu platform 9 AB ülkesi tarafından şikayet edildi. Sebebi ise yapay zeka şirketi xAI'ın verileri kullanıcı rızası olmadan toplaması!

Fakat Elon Musk'ın sahibi olduğu platform 9 AB ülkesi tarafından şikayet edildi. Sebebi ise yapay zeka şirketi xAI'ın verileri kullanıcı rızası olmadan toplaması!

X'in, Avrupa'da 60 milyondan fazla kullanıcının kişisel verilerini, onların izni ve bilgilendirmesi olmaksızın Grok gibi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek amacıyla yasa dışı bir şekilde kullandığı belirtildi.

X'in, Avrupa'da 60 milyondan fazla kullanıcının kişisel verilerini, onların izni ve bilgilendirmesi olmaksızın Grok gibi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek amacıyla yasa dışı bir şekilde kullandığı belirtildi.

Açıklamada, İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun geçen hafta X'e karşı verilerin yasa dışı işlenmesini durdurmak amacıyla yasal süreç başlattığına değinildi. Ayrıca, İrlanda'nın GDPR'yi tam olarak uygulamakta yetersiz kaldığı ve bu sebeple Noyb'un, X'e karşı 9 ülkede resmi şikayette bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun geçen hafta X'e karşı verilerin yasa dışı işlenmesini durdurmak amacıyla yasal süreç başlattığına değinildi. Ayrıca, İrlanda'nın GDPR'yi tam olarak uygulamakta yetersiz kaldığı ve bu sebeple Noyb'un, X'e karşı 9 ülkede resmi şikayette bulunduğu vurgulandı.

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