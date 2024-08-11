Öğrendikten Sonra Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Ortamda Satmalık İlginç Bilgiler
Öğrendikten Sonra Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Ortamda Satmalık İlginç Bilgiler
Zaman zaman bilgi şöleninde boğulmak ve arkadaş ortamında hap bilgiler vererek havalı görünmek isteriz.😂 Biz de imdadınıza yetiştik ve ortamda satmalık birbirinden ilginç 15 bilgiyi listeledik.
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1. Eiffel Kulesi, yaz aylarında termal genişleme nedeniyle 15 cm kadar daha uzun olabilir. Bu, demirin ısındığında parçacıklarının kinetik enerjisini artırarak daha fazla yer kaplamasına neden olur.
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2. Allodoxaphobia, başkalarının görüşlerinden duyulan korkudur.
3. İsviçre'de sadece bir tane gine domuzu sahibi olmak yasaktır. Gine domuzları sosyal hayvanlardır ve yalnız kaldıklarında sıkılırlar, bu yüzden tek başlarına sahip olmak hayvanlara kötü muamele olarak kabul edilir.
4. Bir karidesin kalbi başında yer alır. Ayrıca, açık dolaşım sistemine sahip oldukları için arterleri yoktur ve organları doğrudan kanın içinde yüzmektedir.
5. Japonca'daki "kuchi zamishi" terimi, aç olmadığınız halde ağzınızdaki 'boşluk' hissiyatı nedeniyle yemek yemeniz anlamına gelir.
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6. Google Görseller, Jennifer Lopez’in 2000 Grammy Ödülleri'nde giydiği ünlü elbiseden sonra geliştirildi. Elbisesini bu kadar çok kişi aradığı için, arama motoru resim arama özelliğini eklemek zorunda kaldı.
7. Walt Disney, şu anda en çok Akademi Ödülü'ne sahip kişidir. Kariyeri boyunca 26 Oscar kazanan Disney, toplamda 59 kez aday gösterilmiştir.
8. Kraliçe Elizabeth II, 16 yaşındayken kamyon tamirini öğrenmişti. Britanya'nın iş ajansında eğitim aldı ve lastik değişimi ile motor onarımı gibi işlerde yetenek kazandı.
9. Ketçap bir dönem ilaç olarak satılıyordu. 1834 yılında sindirim sorunları yaşayan kişilere reçete edilip, tedavi amacıyla kullanılıyordu.
10. Vatikan, dünyanın en küçük ülkesi olarak bilinir.
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11. Domuzlar gökyüzüne bakamazlar. Omurga ve boyun kaslarının anatomisi, hareketlerini kısıtlar ve başlarının yukarıya bakmasını engeller.
12. Herkesin dil izi farklıdır. Parmak izleri gibi, dil üzerindeki özellikler kişiden kişiye özgüdür ve birbirinden farklıdır.
13. Dünyada 1.000'den fazla muz türü yetişmektedir. Bu muzlar, 50 farklı kategoriye ayrılabilir.
14. Mariah Carey, Billboard Hot 100 listesinde solo sanatçı olarak en çok bir numara olan single’a sahip olma rekorunu elinde tutuyor. ‘Fantasy’ ve ‘Always Be My Baby’ gibi şarkılarıyla Elvis Presley ve Michael Jackson'ı geride bırakmıştır.
15. Papa organ bağışında bulunamaz çünkü papaların ölümünden sonra bedenleri Vatikan'a verilir ve bu nedenle organ bağışına izin verilmez.
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