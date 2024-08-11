Arkadaşlıklar Hakkında Sert Gerçekçi Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Aydınlatan Kişiler
Arkadaşlıklar Hakkında Sert Gerçekçi Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Aydınlatan Kişiler
Bazılarımız için arkadaşlıklar elbet bir gün biter. Araya mesafe girer, soğukluk girer, vefasızlık girer derken her arkadaşlığın aslında bir görevi olduğunu ve hepsinin birer tecrübe olduğunu görürüz. Peki arkadaşlıklar hakkında diğer kullanıcılar ne düşünüyor? Gelin bu sert gerçekçi düşüncelere hep beraber bakalım...👇
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Bazılarımız için arkadaşlıklar elbet bir gün biter. Araya mesafe girer, soğukluk girer, vefasızlık girer derken her arkadaşlığın aslında bir görevi olduğunu ve hepsinin birer tecrübe olduğunu görürüz.
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Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...👇
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