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Arkadaşlıklar Hakkında Sert Gerçekçi Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Aydınlatan Kişiler

Arkadaşlıklar Hakkında Sert Gerçekçi Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Aydınlatan Kişiler

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 12:47

Bazılarımız için arkadaşlıklar elbet bir gün biter. Araya mesafe girer, soğukluk girer, vefasızlık girer derken her arkadaşlığın aslında bir görevi olduğunu ve hepsinin birer tecrübe olduğunu görürüz. Peki arkadaşlıklar hakkında diğer kullanıcılar ne düşünüyor? Gelin bu sert gerçekçi düşüncelere hep beraber bakalım...👇

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Bazılarımız için arkadaşlıklar elbet bir gün biter. Araya mesafe girer, soğukluk girer, vefasızlık girer derken her arkadaşlığın aslında bir görevi olduğunu ve hepsinin birer tecrübe olduğunu görürüz.

Bazılarımız için arkadaşlıklar elbet bir gün biter. Araya mesafe girer, soğukluk girer, vefasızlık girer derken her arkadaşlığın aslında bir görevi olduğunu ve hepsinin birer tecrübe olduğunu görürüz.

Öyle olacak ki bir kullanıcı, 'Arkadaşlıklar hakkında linç edilebileceğin bir fikrini söyle' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...👇
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Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
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