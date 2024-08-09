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Yeni Yapılan Bir Araştırmaya Göre Zengin İnsanlar Daha Fazla Kanser Riskine Sahip

Yeni Yapılan Bir Araştırmaya Göre Zengin İnsanlar Daha Fazla Kanser Riskine Sahip

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 13:36

Yeni bir araştırma, zengin insanların genetik olarak yoksul insanlara göre daha fazla kanser riski taşıdığını ortaya koydu.

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Kaynak: https://nypost.com/2024/06/01/lifesty...
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Yeni bir araştırma, zengin insanların genetik olarak yoksul insanlara göre daha fazla kanser riski taşıdığını ortaya koydu.

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nde yürütülen yeni çalışma, sosyo-ekonomik statü ve hastalıklarla alakalı ilişkiyi inceledi.

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nde yürütülen yeni çalışma, sosyo-ekonomik statü ve hastalıklarla alakalı ilişkiyi inceledi.

Bulgular, sosyo-ekonomik durumu daha yüksek olanların aynı zamanda meme, prostat ve diğer kanser türleri için daha yüksek genetik risk altında olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, daha az varlıklı olanların genetik olarak diyabet ve artritin yanı sıra depresyon, alkolizm ve akciğer kanserine daha yatkın olduğunu söyledi.

Uzmanlar, daha az varlıklı olanların genetik olarak diyabet ve artritin yanı sıra depresyon, alkolizm ve akciğer kanserine daha yatkın olduğunu söyledi.

Dr. Hagenbeek, South West News Service'e verdiği demeçte, “Poligenik skorların hastalık riskindeki etkisinin bağlama bağlı olduğunu anlamak, daha ayrıntılı tarama protokollerine yol açabilir,” dedi.

Dr. Hagenbeek, “Örneğin, gelecekte meme kanseri tarama protokolleri, yüksek genetik risk taşıyan ve yüksek eğitim seviyesine sahip kadınların, daha düşük genetik risk taşıyan veya daha az eğitim görmüş kadınlara göre daha erken veya daha sık tarama yapılmasını sağlayacak şekilde uyarlanabilir,” dedi.

Dr. Hagenbeek, “Örneğin, gelecekte meme kanseri tarama protokolleri, yüksek genetik risk taşıyan ve yüksek eğitim seviyesine sahip kadınların, daha düşük genetik risk taşıyan veya daha az eğitim görmüş kadınlara göre daha erken veya daha sık tarama yapılmasını sağlayacak şekilde uyarlanabilir,” dedi.

Doktor, “Genetik bilgilerimiz ömür boyu değişmese de, genetiğin hastalık riskine etkisi yaşlandıkça veya koşullarımız değiştikçe değişebilir,” dedi.

Dr. Hagenbeek, “Çalışmamız yalnızca Avrupa kökenli bireyler üzerine odaklandı. Gelecekte, sosyo-ekonomik durum ile genetik faktörlerin hastalık riski üzerindeki etkileşimiyle ilgili gözlemlerimizin, farklı kökenlere sahip bireylerde ve yüksek ve düşük gelirli ülkelerde tekrarlanıp tekrarlanmadığını görmek de önemli olacak.” diye vurguladı.

Dr. Hagenbeek, “Çalışmamız yalnızca Avrupa kökenli bireyler üzerine odaklandı. Gelecekte, sosyo-ekonomik durum ile genetik faktörlerin hastalık riski üzerindeki etkileşimiyle ilgili gözlemlerimizin, farklı kökenlere sahip bireylerde ve yüksek ve düşük gelirli ülkelerde tekrarlanıp tekrarlanmadığını görmek de önemli olacak.” diye vurguladı.

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Biraz yarim yamalak bir haber olmus gibi. Zengin olmak bir insanin genetigini mi etkiliyor veya zenginlerin ortak ayri bir geni mi var amk? Ancak stres, tuke... Devamını Gör