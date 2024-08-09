Yeni Yapılan Bir Araştırmaya Göre Zengin İnsanlar Daha Fazla Kanser Riskine Sahip
Yeni Yapılan Bir Araştırmaya Göre Zengin İnsanlar Daha Fazla Kanser Riskine Sahip
Kaynak: https://nypost.com/2024/06/01/lifesty...
Yeni bir araştırma, zengin insanların genetik olarak yoksul insanlara göre daha fazla kanser riski taşıdığını ortaya koydu.
Detaylar...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni bir araştırma, zengin insanların genetik olarak yoksul insanlara göre daha fazla kanser riski taşıdığını ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nde yürütülen yeni çalışma, sosyo-ekonomik statü ve hastalıklarla alakalı ilişkiyi inceledi.
Uzmanlar, daha az varlıklı olanların genetik olarak diyabet ve artritin yanı sıra depresyon, alkolizm ve akciğer kanserine daha yatkın olduğunu söyledi.
Dr. Hagenbeek, “Örneğin, gelecekte meme kanseri tarama protokolleri, yüksek genetik risk taşıyan ve yüksek eğitim seviyesine sahip kadınların, daha düşük genetik risk taşıyan veya daha az eğitim görmüş kadınlara göre daha erken veya daha sık tarama yapılmasını sağlayacak şekilde uyarlanabilir,” dedi.
Dr. Hagenbeek, “Çalışmamız yalnızca Avrupa kökenli bireyler üzerine odaklandı. Gelecekte, sosyo-ekonomik durum ile genetik faktörlerin hastalık riski üzerindeki etkileşimiyle ilgili gözlemlerimizin, farklı kökenlere sahip bireylerde ve yüksek ve düşük gelirli ülkelerde tekrarlanıp tekrarlanmadığını görmek de önemli olacak.” diye vurguladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Biraz yarim yamalak bir haber olmus gibi. Zengin olmak bir insanin genetigini mi etkiliyor veya zenginlerin ortak ayri bir geni mi var amk? Ancak stres, tuke... Devamını Gör