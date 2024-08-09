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Erkekler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Erkekler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 12:35

Zaman zaman hem erkekler hem de kadınlar, günlük yaşamlarından yola çıkarak bazı çıkarımlarda bulunuyor. Bir kullanıcı da 'Erkekler hakkında linç edilebilecek fikirlerinizi söyleyin' diyerek diğer kullanıcıların nabzını tuttu.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇

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Sizler de takdir edersiniz ki hem erkekler hem kadınlar, bazı deneyimlerine dayanarak çıkarımlarda bulunuyor.

Sizler de takdir edersiniz ki hem erkekler hem kadınlar, bazı deneyimlerine dayanarak çıkarımlarda bulunuyor.

Zaman zaman bazı kullanıcılar da erkekler/kadınlar hakkında linç edilebilecek fikirleri merak ediyor. Bu kullanıcı da bunlardan bir tanesiydi:

Diğer kullanıcılar da fikirlerini bu şekilde söyledi...👇

Diğer kullanıcılar da fikirlerini bu şekilde söyledi...👇
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