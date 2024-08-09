Erkekler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Zaman zaman hem erkekler hem de kadınlar, günlük yaşamlarından yola çıkarak bazı çıkarımlarda bulunuyor. Bir kullanıcı da 'Erkekler hakkında linç edilebilecek fikirlerinizi söyleyin' diyerek diğer kullanıcıların nabzını tuttu.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇