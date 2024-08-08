"The Shining" Filminde Yıldızı Parlayan Shelley Duvall Son Yıllarında Neden Kendini İzole Etti?
"The Shining" Filminde Yıldızı Parlayan Shelley Duvall Son Yıllarında Neden Kendini İzole Etti?
Shelley Duvall, 'The Shining' filmindeki efsanevi rolüyle hafızalara kazındı. Ancak Hollywood’un gözdesi olan bu yıldız, neden son yıllarda kendini tamamen izole etti?
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Shelley Duvall, 1970’lerin ve 80’lerin sinema dünyasında adını duyurmuş bir yıldız. Kendisini ilk kez "Three Women" (1977) ve "Nashville" (1975) gibi filmlerde gördük.
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Ancak asıl parlayışı, Stanley Kubrick’in efsanevi korku filmi "The Shining" (1980) ile gerçekleşti. Filmdeki Wendy Torrance rolü, Duvall'ın yeteneklerini ve etkileyici performansını gözler önüne serdi.
Duvall’ın ekran kimliği, alışılmadık ve kendine has karakterlerle özdeşleşti. 1980'lerde "Popeye" filminde canlandırdığı Olive Oyl rolü de oldukça dikkat çekti. Ancak bu parlak kariyer, zamanla gölgede kaldı. Duvall, Hollywood’un yüksek temposundan ve medyanın ilgisinden yavaş yavaş uzaklaştı.
Son yıllarda, Duvall’ın sağlık sorunları ve kişisel mücadeleleri medyanın ilgisini çekti. Ekranlardan uzak kaldıktan sonra, yaşamı ve kariyeri hakkında yapılan röportajlarla gündemde kaldı. Peki Shelley Duvall'ın bu kadar parlak bir kariyeri rafa kaldırıp kendini izole etmesinin arkasında hangi sebep yatıyor?
Shelley Duvall, 1990’larda Hollywood'dan çekildikten sonra Texas'a döndü ve daha içine kapanık bir yaşam sürmeye başladı. Bu dönemde, hayatıyla ilgili detaylar oldukça azdı. Duvall, yıllar sonra bu dönemde içsel zorluklar yaşadığını açıkladı. Bu kişisel mücadeleleri, Hollywood’daki parlak kariyerinin ardından yaşadığı sessiz dönemin nedenini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu.
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2016'nın Kasım ayında, Shelley Duvall, "Dr. Phil" programında içsel mücadelelerini açıkça dile getirdi. “Çok hastayım. Yardıma ihtiyacım var” diyerek mental sağlık sorunlarıyla yaşadığını samimiyetle paylaştı. Bu cesur açıklaması, zorluklarına dikkat çekti ve birçok kişinin ona destek ve empati göstermesine neden oldu.
Shelley Duvall, 75 yaşında, 11 Temmuz 2024 tarihinde vefat etti. Uzun süredir birlikte olduğu partneri, Duvall’ın uyku sırasında, diyabetle ilgili komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
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