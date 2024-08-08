Sempatikliğiyle Dudu Peri'nin Bile Pabucunu Dama Attıracak Anneanne Kullanıcıların Diline Düştü
Sempatikliğiyle Dudu Peri'nin Bile Pabucunu Dama Attıracak Anneanne Kullanıcıların Diline Düştü
Bir kullanıcı Dudu Peri'ye olan benzerliği ve pek bi' sempatik görüntüsüyle dikkat çeken anneannesini paylaştı. Akabinde sosyal medya kullanıcıları bu anneanneye birbirinden farklı yorumlar yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, sempatisiyle adeta gözlerden kalp fışkırtan anneannesini paylaştı.
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Bu kareye 'sınıfsaldır' diyenlerden 'Aa, Dudu Peri mi bu?' diye soranlara kadar birçok insan farklı yorumlar yaptı.
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