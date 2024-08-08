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Sempatikliğiyle Dudu Peri'nin Bile Pabucunu Dama Attıracak Anneanne Kullanıcıların Diline Düştü

Sempatikliğiyle Dudu Peri'nin Bile Pabucunu Dama Attıracak Anneanne Kullanıcıların Diline Düştü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 23:27

Bir kullanıcı Dudu Peri'ye olan benzerliği ve pek bi' sempatik görüntüsüyle dikkat çeken anneannesini paylaştı. Akabinde sosyal medya kullanıcıları bu anneanneye birbirinden farklı yorumlar yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, sempatisiyle adeta gözlerden kalp fışkırtan anneannesini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, sempatisiyle adeta gözlerden kalp fışkırtan anneannesini paylaştı.
twitter.com

Bu kareye 'sınıfsaldır' diyenlerden 'Aa, Dudu Peri mi bu?' diye soranlara kadar birçok insan farklı yorumlar yaptı.

Bu kareye 'sınıfsaldır' diyenlerden 'Aa, Dudu Peri mi bu?' diye soranlara kadar birçok insan farklı yorumlar yaptı.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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