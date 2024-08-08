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Erkek Arkadaşından Yaşça Büyük Olduğu İçin Toplumun Kendisini Yargıladığını Dile Getiren Kadın

Erkek Arkadaşından Yaşça Büyük Olduğu İçin Toplumun Kendisini Yargıladığını Dile Getiren Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 20:30

Toplumdaki bazı ilginç ilişkilerine ayak uydurmak elbette zor. Bir kadın, şu an nişanlı olduğu adamdan yaşça büyük olduğu için toplum tarafından yargılandığını dile getirdi. Bu duruma ise birbirinden farklı yorum geldi.

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"Aşkın yaşı yoktur" derler. Fakat baktığımızda toplumun bazı kesimlerinde erkek ve kadın arasındaki yaş farkı büyük bir tabu olarak görülebiliyor.

"Aşkın yaşı yoktur" derler. Fakat baktığımızda toplumun bazı kesimlerinde erkek ve kadın arasındaki yaş farkı büyük bir tabu olarak görülebiliyor.

Bir kadın, şu anki nişanlısıyla sevgili olduğu dönemde toplumun kendisini yargıladığını bu şekilde anlattı.

Bir kadın, şu anki nişanlısıyla sevgili olduğu dönemde toplumun kendisini yargıladığını bu şekilde anlattı.
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"Kadın erkekten yaşça küçük olmalı" zihniyetinin toplumdaki bu yansımasına da birbirinden farklı yorum geldi.

"Kadın erkekten yaşça küçük olmalı" zihniyetinin toplumdaki bu yansımasına da birbirinden farklı yorum geldi.
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