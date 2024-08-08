Erkek Arkadaşından Yaşça Büyük Olduğu İçin Toplumun Kendisini Yargıladığını Dile Getiren Kadın
Erkek Arkadaşından Yaşça Büyük Olduğu İçin Toplumun Kendisini Yargıladığını Dile Getiren Kadın
Toplumdaki bazı ilginç ilişkilerine ayak uydurmak elbette zor. Bir kadın, şu an nişanlı olduğu adamdan yaşça büyük olduğu için toplum tarafından yargılandığını dile getirdi. Bu duruma ise birbirinden farklı yorum geldi.
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"Aşkın yaşı yoktur" derler. Fakat baktığımızda toplumun bazı kesimlerinde erkek ve kadın arasındaki yaş farkı büyük bir tabu olarak görülebiliyor.
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Bir kadın, şu anki nişanlısıyla sevgili olduğu dönemde toplumun kendisini yargıladığını bu şekilde anlattı.
"Kadın erkekten yaşça küçük olmalı" zihniyetinin toplumdaki bu yansımasına da birbirinden farklı yorum geldi.
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