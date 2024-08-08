"Bu Kadına Bir Hayat Borçlusunuz": Annesinin İftirası Yüzünden Okutulmayan Ablanın İç Burkan Hikayesi
"Bu Kadına Bir Hayat Borçlusunuz": Annesinin İftirası Yüzünden Okutulmayan Ablanın İç Burkan Hikayesi
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Bazen aile baskısı, bazen maddi zorluklar eğitimin önüne maalesef ki geçebiliyor. Bundan bir 50 yıl öncesine bakarsak aslında bu durum ağırlıklı olarak kadınlar için geçerli.
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Sizlere şimdi okutulmamış bir ablanın yıllar sonra korkutucu bir gerçekle yüzleşmesinin detaylarını göstereceğiz. Bir X (Twitter) kullanıcısı, ablasının aslında annesi yüzünden okuyamadığını öğrendi.
Korkutucu bir aile dramı, evet. Peki diğer kullanıcılar bu konu hakkında ne düşünüyor?
Gelin beraber bakalım...👇
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