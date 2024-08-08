"Bu Kadına Bir Hayat Borçlusunuz": Annesinin İftirası Yüzünden Okutulmayan Ablanın İç Burkan Hikayesi

Bazen aile baskısı, bazen maddi zorluklar eğitimin önüne maalesef ki geçebiliyor. Bundan bir 50 yıl öncesine bakarsak aslında bu durum ağırlıklı olarak kadınlar için geçerli. Geçtiğimiz günlerde bir ablanın anne iftirası yüzünden okutulmama hikayesi tam anlamıyla iç burktu.

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