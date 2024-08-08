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"Bu Kadına Bir Hayat Borçlusunuz": Annesinin İftirası Yüzünden Okutulmayan Ablanın İç Burkan Hikayesi

"Bu Kadına Bir Hayat Borçlusunuz": Annesinin İftirası Yüzünden Okutulmayan Ablanın İç Burkan Hikayesi

anne
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 19:07

Bazen aile baskısı, bazen maddi zorluklar eğitimin önüne maalesef ki geçebiliyor. Bundan bir 50 yıl öncesine bakarsak aslında bu durum ağırlıklı olarak kadınlar için geçerli. Geçtiğimiz günlerde bir ablanın anne iftirası yüzünden okutulmama hikayesi tam anlamıyla iç burktu.

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Bazen aile baskısı, bazen maddi zorluklar eğitimin önüne maalesef ki geçebiliyor. Bundan bir 50 yıl öncesine bakarsak aslında bu durum ağırlıklı olarak kadınlar için geçerli.

Sizlere şimdi okutulmamış bir ablanın yıllar sonra korkutucu bir gerçekle yüzleşmesinin detaylarını göstereceğiz. Bir X (Twitter) kullanıcısı, ablasının aslında annesi yüzünden okuyamadığını öğrendi.

Sizlere şimdi okutulmamış bir ablanın yıllar sonra korkutucu bir gerçekle yüzleşmesinin detaylarını göstereceğiz. Bir X (Twitter) kullanıcısı, ablasının aslında annesi yüzünden okuyamadığını öğrendi.
twitter.com

Korkutucu bir aile dramı, evet. Peki diğer kullanıcılar bu konu hakkında ne düşünüyor?

Korkutucu bir aile dramı, evet. Peki diğer kullanıcılar bu konu hakkında ne düşünüyor?

Gelin beraber bakalım...👇

Gelin beraber bakalım...👇
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