Tutuklamalar Var: Aşırı Sağ ve Irkçılık Karşıtları Arasındaki Gerilim Southport Sokaklarına Taşındı
Tutuklamalar Var: Aşırı Sağ ve Irkçılık Karşıtları Arasındaki Gerilim Southport Sokaklarına Taşındı
Geçtiğimiz hafta, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında yaşanan bıçaklı saldırının ardından, aşırı sağcı gruplar tarafından başlatılan şiddet eylemleri bölgedeki gerilimi artırdı. Şiddet olaylarına karşılık olarak, ırkçılık karşıtı binlerce kişi sokaklara çıktı ve geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi. Southport ve Liverpool'daki olaylara karışan birkaç kişi hapis cezasına çarptırıldı, ve toplamda 400'den fazla kişi tutuklandı.
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İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında bir dans atölyesine düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından 'göçmen karşıtı' protestolar başlamıştı.
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Sosyal medyada yayılan ve saldırganın "İslamcı bir göçmen olduğu" söylentisi ile harekete geçen aşırı sağcı grupların gösterileri şiddet eylemlerine dönüşmüştü.
Akabinde ise aşırı sağcı grupların başlattığı şiddet olaylarına karşılık, karşıt gruplar sokaklara döküldü.
Çarşamba akşamı, aşırı sağcıların yaklaşık 30 bölgede 100'den fazla eylem planladığına dair haberler üzerine, ırkçılık karşıtı binlerce kişi protesto gösterileri düzenledi.
Aşırı sağcıların gerçekleştirdiği şiddet eylemleri sonucunda 400'den fazla kişi tutuklanmış, 140'tan fazla kişi hakkında suçlama yöneltilmişti. Southport ve Liverpool'daki olaylara karışan üç kişi ise hapis cezasına çarptırıldı.
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Kuzey Londra'nın Walthamstow semtinde düzenlenen protesto sırasında, göstericiler "Sokaklar bizim", "Mülteciler burada hoş karşılanır" sloganları attı ve "Aşırı sağı ez" yazılı pankartlar taşıdı.
Brighton'da, bir göçmenlik avukatının ofisinin önünde toplanan sekiz aşırı sağcı protestocu, binden fazla karşıt gösterici tarafından sarılınca polis korumasıyla binaya sığınmak zorunda kaldı.
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