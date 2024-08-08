Tutuklamalar Var: Aşırı Sağ ve Irkçılık Karşıtları Arasındaki Gerilim Southport Sokaklarına Taşındı

Newcastle ve Southampton'da da göçmenlik hizmetleri işletmeleri önünde karşıt gruplar toplandı, ancak polis iki grubu ayrı tutarak olası çatışmaları engelledi. Tamworth'te ise mültecilerin kaldığı bir otele saldırı sonrası, 30 ila 40 göçmen karşıtı bir araya geldi.