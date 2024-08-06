Kalp Cihazını Bomba Sanan Paranoyak Taksi Şoförünü Anlatan Kullanıcı
Kalp Cihazını Bomba Sanan Paranoyak Taksi Şoförünü Anlatan Kullanıcı
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Zaman zaman taksicilerle alakalı bazı olaylar okuyoruz ve görüyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki bazıları gerçek anlamda akıl almayacak türden.
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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı bir taksicinin kendisini taksiye almadığını iddia etti. Almama sebebi de taksicinin kadını bomba sanması...
Üstünde kalp ritmini ölçen 'holter' takılı olduğu için bu düzeneği 'bomba' sana taksici dillere fena düştü.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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