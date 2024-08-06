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Kalp Cihazını Bomba Sanan Paranoyak Taksi Şoförünü Anlatan Kullanıcı

Kalp Cihazını Bomba Sanan Paranoyak Taksi Şoförünü Anlatan Kullanıcı

Taksici
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 21:14

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, taksi şoförünün 'holter' adı verilen kalp cihazını bomba sandığı için taksiye almadığını dile getirdi. Bu olayı en ince detayına kadar anlatan kullanıcı hem güldürdü hem düşündürdü.

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Zaman zaman taksicilerle alakalı bazı olaylar okuyoruz ve görüyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki bazıları gerçek anlamda akıl almayacak türden.

Zaman zaman taksicilerle alakalı bazı olaylar okuyoruz ve görüyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki bazıları gerçek anlamda akıl almayacak türden.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı bir taksicinin kendisini taksiye almadığını iddia etti. Almama sebebi de taksicinin kadını bomba sanması...

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı bir taksicinin kendisini taksiye almadığını iddia etti. Almama sebebi de taksicinin kadını bomba sanması...

Üstünde kalp ritmini ölçen 'holter' takılı olduğu için bu düzeneği 'bomba' sana taksici dillere fena düştü.

Üstünde kalp ritmini ölçen 'holter' takılı olduğu için bu düzeneği 'bomba' sana taksici dillere fena düştü.

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