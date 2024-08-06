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Yaptıkları İnsanlık Dışı Şeyleri İtiraf Ederek Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler

Yaptıkları İnsanlık Dışı Şeyleri İtiraf Ederek Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 18:16

Birçoğumuzun bilinçaltında itiraf edemediği birbirinden ilginç şeyleri vardır. Fakat birazdan okuyacağınız kişiler insanlık dışı diyebileceğimiz türden! Buyrun o itiraflara beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confession/new/
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Hepimizin yaptıktan sonra pişman olduğu büyük bir hatası vardır. Zaman zaman bu hatalarla yüzleşmek, kabullenmekten çok daha zordur.

İsterseniz gelin, hayatın sillesini yiyip pişmanlığı iliklerine kadar yaşamış kişilerin itiraflarına hep beraber bakalım.

1. "Annemle bir keresinde mağazadan kıyafet çalmıştık."

2. "13 yaşlarındayken bir kıza yumruk atmıştım. Şu an 24 yaşındayım ve hala bu durum zaman zaman beni rahatsız ediyor."

2. "13 yaşlarındayken bir kıza yumruk atmıştım. Şu an 24 yaşındayım ve hala bu durum zaman zaman beni rahatsız ediyor."

3. "Date'e çıktığım herkese yalan söylüyorum. Bazen ismimi bile doğru söylemiyorum."

3. "Date'e çıktığım herkese yalan söylüyorum. Bazen ismimi bile doğru söylemiyorum."
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4. "En yakın arkadaşımla birlikte sevmediğimiz bir kızın arabasını yağmalamıştık."

5. "Kasiyerim. Sinirimi bozan bir müşteri olursa fişlerine ekstradan ücret yansıtıyorum."

5. "Kasiyerim. Sinirimi bozan bir müşteri olursa fişlerine ekstradan ücret yansıtıyorum."

6. "Benzin istasyonunda çalışırken 100 paketten fazla sigara çaldım."

6. "Benzin istasyonunda çalışırken 100 paketten fazla sigara çaldım."

7. "Ailem hariç kimseye empati duyamıyorum. Yeni tanıştığım kadınlara genellikle kötü davranıyorum."

7. "Ailem hariç kimseye empati duyamıyorum. Yeni tanıştığım kadınlara genellikle kötü davranıyorum."

8. "Bir ara bir markette çalışıyordum. Arkadaşımın çalıştığı kasanın aşağısında 100 TL buldum fakat ona söylemedim. Cebe indirdim."

8. "Bir ara bir markette çalışıyordum. Arkadaşımın çalıştığı kasanın aşağısında 100 TL buldum fakat ona söylemedim. Cebe indirdim."
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9. "Dışarı çıkmamak için arkadaşlarıma hasta olduğumu söylüyorum."

10. "Marketlerden çaldığım şeyleri internet sitelerinde satarak 3 aylık kiramı çıkardım."

10. "Marketlerden çaldığım şeyleri internet sitelerinde satarak 3 aylık kiramı çıkardım."

11. "20 senelik arkadaşım kilo aldığı için ondan utanmaya başladım ve arkadaşlığımı kestim."

11. "20 senelik arkadaşım kilo aldığı için ondan utanmaya başladım ve arkadaşlığımı kestim."

12. "İnsanlar bana ilgi göstersin diye lisede renk körü olduğumu söylemiştim."

12. "İnsanlar bana ilgi göstersin diye lisede renk körü olduğumu söylemiştim."

13. "Çalıştığım yerde mobbing yapıldığında disleksi rahatsızlığım olduğunu söylemiştim. Bu sayede duygu sömrüsü yaptım."

13. "Çalıştığım yerde mobbing yapıldığında disleksi rahatsızlığım olduğunu söylemiştim. Bu sayede duygu sömrüsü yaptım."
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14. "Gayrimeşru bir çocuğum var. Onu terk ettim. Annem ve babam bu durumu bilmiyor."

14. "Gayrimeşru bir çocuğum var. Onu terk ettim. Annem ve babam bu durumu bilmiyor."

15. "Uçaktayken birinin yemeğini çalmıştım. Kabin memurlarıyla bile kavga çıkmıştı."

15. "Uçaktayken birinin yemeğini çalmıştım. Kabin memurlarıyla bile kavga çıkmıştı."

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