500 Bin TL Ceza Kesilmişti: Foşur Foşur Reis Cem Özkök X Kullanıcılarına İsyan Etti: "Ne Kötü İnsanlar Var..."

Foşur Foşur Reis olarak da bilinen video içerik üreticisi Cem Özkök, X (Twitter) kullanıcılarına isyan etti. 'Ne ağzı bozuk, ne kötü, ne çirkin üsluplu insanlar var burada. Engellenecekse Instagram değil böyle başıboş kullanıcılar engellenmeli. Lakin her ortamı kirleten onlar.' diyen Cem Özkök'e de yorumlar gecikmedi.

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