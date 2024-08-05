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500 Bin TL Ceza Kesilmişti: Foşur Foşur Reis Cem Özkök X Kullanıcılarına İsyan Etti: "Ne Kötü İnsanlar Var..."

500 Bin TL Ceza Kesilmişti: Foşur Foşur Reis Cem Özkök X Kullanıcılarına İsyan Etti: "Ne Kötü İnsanlar Var..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 23:38

Foşur Foşur Reis olarak da bilinen video içerik üreticisi Cem Özkök, X (Twitter) kullanıcılarına isyan etti. 'Ne ağzı bozuk, ne kötü, ne çirkin üsluplu insanlar var burada. Engellenecekse Instagram değil böyle başıboş kullanıcılar engellenmeli. Lakin her ortamı kirleten onlar.' diyen Cem Özkök'e de yorumlar gecikmedi.

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Sosyal medyada 'Foşur Foşur Reis' olarak da bilinen Cem Özkök'e artık birçoğumuz aşinayız. Kendisi, lakabından da anlayacağınız üzere foşur foşur temizlik yapıyor, o anları kaydediyor ve paylaşıyor. Kısacası video içerik üreticisi.

Sosyal medyada 'Foşur Foşur Reis' olarak da bilinen Cem Özkök'e artık birçoğumuz aşinayız. Kendisi, lakabından da anlayacağınız üzere foşur foşur temizlik yapıyor, o anları kaydediyor ve paylaşıyor. Kısacası video içerik üreticisi.

Hatırlarsanız lavanta yağı kullanarak temizlik yapmasıyla nam salmış Özkök, kendine ait bir lavanta yağı markası çıkarmıştı. Markasının tanıtımını kendi hesabından yapan Cem Özkök'e 500 bin TL para cezası kesilmişti.

Hatırlarsanız lavanta yağı kullanarak temizlik yapmasıyla nam salmış Özkök, kendine ait bir lavanta yağı markası çıkarmıştı. Markasının tanıtımını kendi hesabından yapan Cem Özkök'e 500 bin TL para cezası kesilmişti.

Burada anlatmıştık:

Instagram'ın kapatılmasının ardından birçok isim tepki gösterdi. Tepki gösterenlerin arasında Cem Özkök de vardı.

Instagram'ın kapatılmasının ardından birçok isim tepki gösterdi. Tepki gösterenlerin arasında Cem Özkök de vardı.

Özkök, 'Instagram engellenmesin ama buradaki insanlar engellensin' diyerek ilginç bir tepki gösterdi. Türkiye'nin gündemindeki Instagram kısıtlamasına 'kendine has' bir şekilde tepki gösteren Özkök'e de yorumlar gecikmedi.

Özkök, 'Instagram engellenmesin ama buradaki insanlar engellensin' diyerek ilginç bir tepki gösterdi. Türkiye'nin gündemindeki Instagram kısıtlamasına 'kendine has' bir şekilde tepki gösteren Özkök'e de yorumlar gecikmedi.
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