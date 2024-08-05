VPN Açıkken Telefon Görüşmesi Yapılırsa Yurt Dışı Tarife Ücreti Yansır mı?
VPN Açıkken Telefon Görüşmesi Yapılırsa Yurt Dışı Tarife Ücreti Yansır mı?
Instagram'ın erişime engellenmesiyle birçok kullanıcı VPN kullanmaya başladı. Bu durum bir kesimde tartışma yaratırken akıllara da 'VPN açıkken telefon görüşmesi yaparsak ekstra ücret yansır mı?' sorusunu getirdi. Peki böyle bir şey gerçekten var mı?
Sizler için anlattık...👇
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Instagram kapatıldığından bu yana birçok kişi Instagram'a giriş yollarını araştırıyor. Bu süreçte birçok kullanıcı çareyi VPN kullanmakta buldu.
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VPN kullanmanın şifre ve veri çaldırmaya yol açtığı iddialarının yanında geçtiğimiz günlerde başka bir kullanıcı öyle bir iddia ortaya attı ki, tam anlamıyla ortalığı karıştırdı diyebiliriz.
VPN açıkken telefonla konuşanların yurt dışı aşım ücreti ödediğini söyleyen kullanıcı kısa zamanda viral oldu.
Peki gerçekten bu doğru mu? VPN açıkken telefon görüşmesi yapıldığında faturaya yurt dışı tarifesi olarak yansır mı?
Normal telefon görüşmeleri (mobil şebeke üzerinden yapılan) genellikle VPN'den etkilenmez çünkü bu aramalar doğrudan mobil ağ üzerinden yapılır. Mobil operatörünüzün yurt dışı aşım ücretleri, telefon aramalarınızın yurt dışı üzerinden yapılmasına bağlıdır.
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İnternet üzerinden yapılan sesli aramalar (VoIP) gibi uygulamalar VPN üzerinden geçebilir. Bu durumda, VPN sunucusunun yer aldığı ülkeye bağlı olarak internet trafiğinizin yönü değişebilir, ancak bu genellikle yurt dışı aşım ücreti ile doğrudan ilgili değildir.
Eğer telefonunuz yurt dışı roaming modunda ise, mobil operatörünüzün belirlediği aşım ücretleri geçerli olacaktır. Bu, telefon görüşmelerinizin ve veri kullanımınızın yurt dışı üzerinden yapılması ile ilgilidir.
Yani anlayacağınız, VPN kullanmanız normal telefon görüşmelerinizin yurt dışı aşım ücretlerine etkide bulunmaz.
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