VPN Açıkken Telefon Görüşmesi Yapılırsa Yurt Dışı Tarife Ücreti Yansır mı?

Instagram'ın erişime engellenmesiyle birçok kullanıcı VPN kullanmaya başladı. Bu durum bir kesimde tartışma yaratırken akıllara da 'VPN açıkken telefon görüşmesi yaparsak ekstra ücret yansır mı?' sorusunu getirdi. Peki böyle bir şey gerçekten var mı?

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