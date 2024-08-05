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Bir Trabzon Hatırası: Ev Arkadaşına Uzungöl'den Somon Konseptli Şişe Açacağı Alan Kullanıcı

Bir Trabzon Hatırası: Ev Arkadaşına Uzungöl'den Somon Konseptli Şişe Açacağı Alan Kullanıcı

Trabzon
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 17:40

Geçtiğimiz saatlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, Trabzon'dan aldığı somonlu şişe açacağı alarak ev arkadaşın bir 'sürpriz' yaptı. Arkadaşı ise bu hatırayı kendisi pek de ölümsüzleştirmek istemiyor.

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Tatil yaparken birçok hatıra biriktiriyoruz sizler de takdir edersiniz ki. Zaman zaman tatile gittiğimiz yerlerden birkaç hediyelik eşya satın alıyoruz ki o hatırayı ölümsüzleştirelim.

Tatil yaparken birçok hatıra biriktiriyoruz sizler de takdir edersiniz ki. Zaman zaman tatile gittiğimiz yerlerden birkaç hediyelik eşya satın alıyoruz ki o hatırayı ölümsüzleştirelim.

Geçtiğimiz saatlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, Trabzon'dan aldığı somonlu şişe açacağı alarak ev arkadaşın bir 'sürpriz' yaptı. Arkadaşının tepkisinden de anlayacağınız üzere bu hatırayı kendisi pek de ölümsüzleştirmek istemiyor.

Geçtiğimiz saatlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, Trabzon'dan aldığı somonlu şişe açacağı alarak ev arkadaşın bir 'sürpriz' yaptı. Arkadaşının tepkisinden de anlayacağınız üzere bu hatırayı kendisi pek de ölümsüzleştirmek istemiyor.

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Beyzat Gezer

Hamsi değil somon o