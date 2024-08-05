Bir Trabzon Hatırası: Ev Arkadaşına Uzungöl'den Somon Konseptli Şişe Açacağı Alan Kullanıcı
Bir Trabzon Hatırası: Ev Arkadaşına Uzungöl'den Somon Konseptli Şişe Açacağı Alan Kullanıcı
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Tatil yaparken birçok hatıra biriktiriyoruz sizler de takdir edersiniz ki. Zaman zaman tatile gittiğimiz yerlerden birkaç hediyelik eşya satın alıyoruz ki o hatırayı ölümsüzleştirelim.
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Geçtiğimiz saatlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, Trabzon'dan aldığı somonlu şişe açacağı alarak ev arkadaşın bir 'sürpriz' yaptı. Arkadaşının tepkisinden de anlayacağınız üzere bu hatırayı kendisi pek de ölümsüzleştirmek istemiyor.
Bakalım diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu hediye hakkında? Gelin beraber bakalım👇
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Siz ne düşünüyorsunuz bu hediye hakkında? Yorumlarda buluşalım!
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Hamsi değil somon o