Bir Trabzon Hatırası: Ev Arkadaşına Uzungöl'den Somon Konseptli Şişe Açacağı Alan Kullanıcı

Geçtiğimiz saatlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, Trabzon'dan aldığı somonlu şişe açacağı alarak ev arkadaşın bir 'sürpriz' yaptı. Arkadaşı ise bu hatırayı kendisi pek de ölümsüzleştirmek istemiyor.

Buyrun detaylara...👇