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"Instagram mı Yoksa TikTok mu Kapatılmalı?" Diye Soran Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

"Instagram mı Yoksa TikTok mu Kapatılmalı?" Diye Soran Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Instagram Tiktok
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 20:38

Geçtiğimiz aylarda birçok kişinin gündeminde TikTok'un kapatılması vardı. Fakat bu sefer de Instagram'ın BTK tarafından erişime engellenmesi binlerce insanın en çok konuştuğu konulardan bir tanesi oldu. Bir X (Twitter) kullanıcısı ise 'TikTok mu yoksa Instagram mı kapatılmalı?' diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Instagram'ın kapatılması tüm ülkenin gündemine oturdu. Büyük bir tartışma konusu haline gelen Instagram, diğer sosyal mecralarda da en çok tartışılan konulardan bir tanesi.

Instagram'ın kapatılması tüm ülkenin gündemine oturdu. Büyük bir tartışma konusu haline gelen Instagram, diğer sosyal mecralarda da en çok tartışılan konulardan bir tanesi.

Öyle olacak ki bir kullanıcı, 'TikTok mu yoksa Instagram mı kapatılmalı?' diye sorarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir kısım bu soruyu ciddiyetle cevaplarken bir kısım da goygoy malzemesi haline getirdi. Buyrun beraber bakalım👇

Bir kısım bu soruyu ciddiyetle cevaplarken bir kısım da goygoy malzemesi haline getirdi. Buyrun beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com
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mamamia

Herhangi bi platform ve ya oluşumu kapatmak o insanların yapmış olduklarına engel olmadığı için konu tartışmaya bile kapalı bence. Aramızda yaşadıkları gerçe... Devamını Gör

jew

Tarikatlar ve cemaatler tabiki de :D

Çoban yıldızı Luna

Ve akp bu giderse diğerleri zaten gider 😀

gamzeee

siz devam edin boş verin kapatmayın tok toku!!!!