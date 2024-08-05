"Instagram mı Yoksa TikTok mu Kapatılmalı?" Diye Soran Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Geçtiğimiz aylarda birçok kişinin gündeminde TikTok'un kapatılması vardı. Fakat bu sefer de Instagram'ın BTK tarafından erişime engellenmesi binlerce insanın en çok konuştuğu konulardan bir tanesi oldu. Bir X (Twitter) kullanıcısı ise 'TikTok mu yoksa Instagram mı kapatılmalı?' diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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