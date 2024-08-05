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Instagram Kısıtlandığı İçin Etkinliklere Gitmek İstemediğini Söyleyen Kadın, 'Ne Dertler Var Be' Dedirtti

Instagram Kısıtlandığı İçin Etkinliklere Gitmek İstemediğini Söyleyen Kadın, 'Ne Dertler Var Be' Dedirtti

Instagram Erişim Engeli
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 22:20

Instagram'ın kısıtlanmasından bu yana yediden yetmişe birçok insan bu duruma isyan ediyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadının 'Etkinliklere nasıl gideceğim? Kombinlerimi gösteremeyeceğim, hikaye paylaşamayacağım' diye isyan etmesi, 'Ne dertler var be!' dedirtti!

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Instagram'ın erişime engellenmesinden beri birçok kişi gönderi ve hikaye paylaşamamaktan şikayetçi.

Instagram'ın erişime engellenmesinden beri birçok kişi gönderi ve hikaye paylaşamamaktan şikayetçi.

Etkinliklere bilet aldığı halde kısıtlamadan dolayı hikaye paylaşamamaktan dem vuran kadın da bu kişilerden bir tanesi.

Etkinliklere bilet aldığı halde kısıtlamadan dolayı hikaye paylaşamamaktan dem vuran kadın da bu kişilerden bir tanesi.

"Kombinlerimi gösteremeyeceğim", "Hikaye paylaşamayacağım" diyen kadın görenlere "Ne dertler var be!" dedirtti.

"Kombinlerimi gösteremeyeceğim", "Hikaye paylaşamayacağım" diyen kadın görenlere "Ne dertler var be!" dedirtti.

İsterseniz önce o anları beraber izleyelim...

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