Instagram Kısıtlandığı İçin Etkinliklere Gitmek İstemediğini Söyleyen Kadın, 'Ne Dertler Var Be' Dedirtti

Instagram'ın kısıtlanmasından bu yana yediden yetmişe birçok insan bu duruma isyan ediyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadının 'Etkinliklere nasıl gideceğim? Kombinlerimi gösteremeyeceğim, hikaye paylaşamayacağım' diye isyan etmesi, 'Ne dertler var be!' dedirtti!

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