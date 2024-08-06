Kalbi Ege'de Kalanlara Sofrada Bir Ah Çektirecek 15 Ege Mezesi

Ahh o Ege'nin mis denizi o denize karşı güneşi batırırken içilen kaldırılan kadehler... Ege denilince akla hem birbirinden şaşalı tatil mekanları hem de o zengin mi zengin mutfağı geliyor. 6 Ağustos Masterchef'te de yer alan Ege mezeleri görenlerin iştahını kabartıyor. Peki birbirinden lezzetli Ege mezeleri hangileri? İsterseniz beraber bakalım...