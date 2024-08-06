Kalbi Ege'de Kalanlara Sofrada Bir Ah Çektirecek 15 Ege Mezesi
Kalbi Ege'de Kalanlara Sofrada Bir Ah Çektirecek 15 Ege Mezesi
Ahh o Ege'nin mis denizi o denize karşı güneşi batırırken içilen kaldırılan kadehler... Ege denilince akla hem birbirinden şaşalı tatil mekanları hem de o zengin mi zengin mutfağı geliyor. 6 Ağustos Masterchef'te de yer alan Ege mezeleri görenlerin iştahını kabartıyor. Peki birbirinden lezzetli Ege mezeleri hangileri? İsterseniz beraber bakalım...
1. En efsanesi ile başlayalım Atom!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Deniz ürünleri diyince kendimden geçen biri olarak, o güveçte karides.. ahtapot salatası.. kalamar dolması.. ve midye... off nasıl canım çekti
Bir İzmir li olarak sofralarda görmeye alışık olduğum mezeler eğer yemeyen varsa bu lezzetleri mutlaka denemeliler -.-
iyi ki egeliyim :D hepsi harika içelim a dostlar :D