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Kalbi Ege'de Kalanlara Sofrada Bir Ah Çektirecek 15 Ege Mezesi

etiket Kalbi Ege'de Kalanlara Sofrada Bir Ah Çektirecek 15 Ege Mezesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 19:14

Ahh o Ege'nin mis denizi o denize karşı güneşi batırırken içilen kaldırılan kadehler... Ege denilince akla hem birbirinden şaşalı tatil mekanları hem de o zengin mi zengin mutfağı geliyor. 6 Ağustos Masterchef'te de yer alan Ege mezeleri görenlerin iştahını kabartıyor. Peki birbirinden lezzetli Ege mezeleri hangileri? İsterseniz beraber bakalım...

1. En efsanesi ile başlayalım Atom!

1. En efsanesi ile başlayalım Atom!
neredeyesek.files.wordpress.com

O enfes yağda hafif çevrilmiş, kurutulmuş kırmızı biberin yoğurt ile birleşimi...

Tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

2. Egeliler favayı bile yemeyi bilirler Tekmil Fava

2. Egeliler favayı bile yemeyi bilirler Tekmil Fava

Enfes fava lezzetine biraz kırmızı soğan, dereotu ve zeytinyağı katın tadına doyamayacaksınız.

Tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

3. İsminde bile deniz var Deniz Börülcesi

3. İsminde bile deniz var Deniz Börülcesi

Mis gibi zeytinyağı ve sarımsakla harmanlanmış deniz börülcesi olsa da yesek değil mi?

Tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Tahin ve patlıcanın mükemmel uyumu Manj!

4. Tahin ve patlıcanın mükemmel uyumu Manj!

Bir başka değişik Ege lezzeti içinde tahin ve patlıcanı bir arada bulunduruyor...

Tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

5. Eh aynı denizin insanı hepsi, bir de Girit Ezmesi yaparlar ki parmaklarınızı yersiniz.

5. Eh aynı denizin insanı hepsi, bir de Girit Ezmesi yaparlar ki parmaklarınızı yersiniz.

Zeytinyağı peynir biraz da ceviz daha ne olsun rakının yanında yemeye doyamayacaksınız.

Tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

6. Deniz canlıları olmadan rakı sofrası mı olurmuş Ahtapot Salatası

6. Deniz canlıları olmadan rakı sofrası mı olurmuş Ahtapot Salatası

Ege'nin zeytinyağını denizle buluşturan lezzet üstelik biraz emek ile evdeki rakı sofranızı şenlendirebilirsiniz.

Tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

7. Mis gibi tazecik sebzelerin kızarmış hali üzerinde ise domates ve sarımsak buluşması Şakşuka

7. Mis gibi tazecik sebzelerin kızarmış hali üzerinde ise domates ve sarımsak buluşması Şakşuka

Biraz patlıcan biraz kabak bol sarımsak ve domates eh daha ne olsun.

Tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

8. Ege'nin taze otlarının yoğurt ile buluşması Nuraniye

8. Ege'nin taze otlarının yoğurt ile buluşması Nuraniye

Kabak, pirinç ve taze otlar üzerine biraz da zeytinyağı.

Tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

9. Turpun tadını bu tarifle asla unutamayacaksınız: Turp Otu

9. Turpun tadını bu tarifle asla unutamayacaksınız: Turp Otu

En az turp kadar faydalı olan turp otu salatası, genellikle Egeliler tarafından çok bilinir.

Tarifin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

10. Yapması zahmetli tadı mükemmel Kabak Çiçeği Dolması

10. Yapması zahmetli tadı mükemmel Kabak Çiçeği Dolması

Tazecik toplanmış kabak çiçeklerinin içine enfes iç pilav üzerine biraz sızma zeytinyağı enfes.

Tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

11. Midye dolma cennetten yani Ege'den çıkma!

11. Midye dolma cennetten yani Ege'den çıkma!

Enfes midye dolma üzerine bol limon suyu. Evde yapması zahmetli yemesi bir harika.

Tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

12. Komşuda pişer bize de düşer hesabı Girit Biberi

12. Komşuda pişer bize de düşer hesabı Girit Biberi

Minik minik biberlerin içine ezine peyniri bir de zeytinyağı...

13. Ege otları tabiki ara sıcakların da baş yıldızı Ot Mücveri

13. Ege otları tabiki ara sıcakların da baş yıldızı Ot Mücveri

Ege denilince akla gelen iki şey var biri otlar diğeri zeytinyağı. Mis gibi rakı sofranıza ikisinin birleşim bir lezzet.

Tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

14. Hazır ot demişken Gelincik Otu Böreğini söylemeden geçmeyelim.

14. Hazır ot demişken Gelincik Otu Böreğini söylemeden geçmeyelim.

Ege'nin bir diğer lezzetli otu da hiç şüphesiz gelincik otu onun o enfes böreği rakı sofrasındaki ara sıcaklar bölümünde olmalı.

Tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

15. Enfes tereyağı ve kaşarı ile olmazsa olmaz Karides Güveç

15. Enfes tereyağı ve kaşarı ile olmazsa olmaz Karides Güveç

O mis gibi tereyağı ve baharat kokusu sizinde burnunuza geldi değil mi? Eh hadi rastgele...

Tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

16. Izgara Kalamar Dolması'ndan bahsetmezsek tabii ki olmaz...

16. Izgara Kalamar Dolması'ndan bahsetmezsek tabii ki olmaz...

Kalamar tava bira ile iyi gidenlerden, siz bir de ızgara kalamar dolmasını rakının yanına deneyin.

Tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

17. Zeytinyağı sevenlerin gözdesi olacak o tarif: Zeytinyağlı Fava!

17. Zeytinyağı sevenlerin gözdesi olacak o tarif: Zeytinyağlı Fava!

Elinizin en sık gideceği mezelerden biri olmaya aday, pratik ve lezzetli Zeytinyağlı Fava! Tekmil Fava'yı sevenler, bu tariften de vazgeçemeyecek!

Tarife buradan ulaşabilirsiniz.

18. Girit kabağı dolmasını daha önce denemiş miydiniz?

18. Girit kabağı dolmasını daha önce denemiş miydiniz?

Sofrayı zenginleştirmek ve yemeğin yanında atıştırmalık olarak sunulan mezeler bir yana, bu dolu dolu dolmalar bir yana diyoruz.

Tarife buradan ulabilirsiniz.

19. Ege deyince de ot yemekleri... Sıcak Ot

19. Ege deyince de ot yemekleri... Sıcak Ot

Evet, deniz börülcesinden pazıya birbirinden lezzetli otların bir araya geldiği bu şölen sofraya ilk veda edenlerden!

Tarifin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz...

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Pasif Kullanıcı

Deniz ürünleri diyince kendimden geçen biri olarak, o güveçte karides.. ahtapot salatası.. kalamar dolması.. ve midye... off nasıl canım çekti

Donnie Darko

Bir İzmir li olarak sofralarda görmeye alışık olduğum mezeler eğer yemeyen varsa bu lezzetleri mutlaka denemeliler -.-

meaculpa

iyi ki egeliyim :D hepsi harika içelim a dostlar :D