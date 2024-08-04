Bize Gitmek İstediğin Tatili Anlat Sana Yanında Taşıyabileceğin Bir Tarif Verelim!
Bize Gitmek İstediğin Tatili Anlat Sana Yanında Taşıyabileceğin Bir Tarif Verelim!
Karpuz kabuğu denize düştü, insanlar plajlara üşüştü! Deniz, kum, güneş derken midemizi de bir yandan düşünmemiz gerekiyor. Gitmek istediğin veya planladığın tatile göre sana yanında taşıyabileceğin enfes bir tarif vereceğiz!
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1. Başlayalım! Gitmek istediğin tatili ne zamandır düşünüyorsun?
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2. Bu tatile kiminle gideceksin?
3. Devam edelim! Tatiline ayıracağın süreyi öğrenebilir miyiz?
4. Biraz erken olabilir ama tatil için valizin hazır mı? 🤔
5. Son zamanlarda nasıl besleniyorsun? Dürüst ol!
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