Bize Gitmek İstediğin Tatili Anlat Sana Yanında Taşıyabileceğin Bir Tarif Verelim!

Yanında taşıyabileceğin çooook basit ve yemesi bir o kadar lezzetli olan tarifleri mutlaka dene! Eğer yumurtanın kokacağından endişeleniyorsan, Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın Rapid Air teknolojisi ile sıcak hava sayesinde yemekleri pişirdiğini ve yemeklerin çok hafif olduğunu belirtmemiz gerek!👇

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 16-20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

6 yumurta, orta boy

200 gram kayısı

50 gram yaban mersini

2 yemek kaşığı badem

200 gram yulaf ezmesi

300 mililitre badem sütü

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

1. Önce muffin kaplarını yağlayalım, yumurtaları kıralım ve damak tadımıza göre tuz ile tatlandıralım.

2. Ardından başka bir kapta doğradığımız kayısıları, bademleri ve yaban mersinlerini karıştıralım.

3. Kalan tüm malzemeleri aynı kaba aktarıp tekrar karıştıralım.

4. Muffin kaplarını Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine yerleştirip 16 dakika boyunca 160 derecede, sağ hazneye de yulaf ezmesini yerleştirip 20 dakika boyunca 160 derecede pişirelim.

Afiyet olsun!