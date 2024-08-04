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Bize Gitmek İstediğin Tatili Anlat Sana Yanında Taşıyabileceğin Bir Tarif Verelim!

etiket Bize Gitmek İstediğin Tatili Anlat Sana Yanında Taşıyabileceğin Bir Tarif Verelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 21:01

Karpuz kabuğu denize düştü, insanlar plajlara üşüştü! Deniz, kum, güneş derken midemizi de bir yandan düşünmemiz gerekiyor. Gitmek istediğin veya planladığın tatile göre sana yanında taşıyabileceğin enfes bir tarif vereceğiz!

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1. Başlayalım! Gitmek istediğin tatili ne zamandır düşünüyorsun?

2. Bu tatile kiminle gideceksin?

3. Devam edelim! Tatiline ayıracağın süreyi öğrenebilir miyiz?

4. Biraz erken olabilir ama tatil için valizin hazır mı? 🤔

5. Son zamanlarda nasıl besleniyorsun? Dürüst ol!

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6. Pekala! Şimdi de şunu soralım: Tatilde yemek konusunda aşırıya kaçacak mısın?

7. İştahımız kabarmış sanırım! Tatilden devam edelim. Ne kadar bütçe ayırdın?

8. Az kaldı! Tatile gideceğin zaman ilk işin ne olacak?

9. Sence gideceğin tatilde yeni birileriyle tanışacak mısın? 🙃

10. Son sorudayız! Tatil dönüşün nasıl olacak sence?

Muffin Kaplarında Yumurta ve Vegan Yulaf Ezmesi!

Muffin Kaplarında Yumurta ve Vegan Yulaf Ezmesi!

Yanında taşıyabileceğin çooook basit ve yemesi bir o kadar lezzetli olan tarifleri mutlaka dene! Eğer yumurtanın kokacağından endişeleniyorsan, Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın Rapid Air teknolojisi ile sıcak hava sayesinde yemekleri pişirdiğini ve yemeklerin çok hafif olduğunu belirtmemiz gerek!👇

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 16-20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 6 yumurta, orta boy

  • 200 gram kayısı

  • 50 gram yaban mersini

  • 2 yemek kaşığı badem

  • 200 gram yulaf ezmesi

  • 300 mililitre badem sütü

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

1. Önce muffin kaplarını yağlayalım, yumurtaları kıralım ve damak tadımıza göre tuz ile tatlandıralım.

2. Ardından başka bir kapta doğradığımız kayısıları, bademleri ve yaban mersinlerini karıştıralım.

3. Kalan tüm malzemeleri aynı kaba aktarıp tekrar karıştıralım.

4. Muffin kaplarını Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine yerleştirip 16 dakika boyunca 160 derecede, sağ hazneye de yulaf ezmesini yerleştirip 20 dakika boyunca 160 derecede pişirelim.

Afiyet olsun!

Füme Sosis ve Karışık Sebze!

Füme Sosis ve Karışık Sebze!

Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer ile yemek yapmak hiç bu kadar zahmetsiz, kokusuz, kolay ve hızlı olmamıştı! Yanında taşıyabileceğin tarif hemen aşağıda. 👇🏻

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20-35 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 500 gram bebek patates

  • 2 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 400 gram füme sosis

  • 4 arpacık soğanı

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 300 gram kestane mantarı

Yapılışı:

1. Derin bir kaseye önceden yıkayıp temizlediğimiz bebek patatesleri yağlayalım ve damak tadımıza göre tuz dökelim.

2. Başka bir kapta sosisleri dilimleyelim, arpacık soğanları ikiye bölelim ve dolmalık biber ile mantarları iyice yıkayıp doğrayalım. Hepsini karıştıralım.

3. Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın sol sepetine bebek patatesleri, sağ sepetine ise hazırladığımız sebzeli sosis karışımını koyalım.

4. Sol hazneyi 35 dakika, sağ hazneyi de 25 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

Afiyet olsun!

Hindi Göğsü ve Dolgulu Gnocchi!

Hindi Göğsü ve Dolgulu Gnocchi!

Seçtiğin yanıtlara göre sana verdiğimiz tarifte iki yemek var ve ikisi de aynı cihazda ve hatta aynı anda yapılabiliyor. Sen sormadan hemen cevaplayalım: Kokular hiçbir şekilde karışmıyor ve yemekler senin belirlediğin süre ve ısılarda pişebiliyor!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20-40 dakika

Pişirme derecesi: 160-190 derece

Malzemeler:

  • 800 gram hindi göğsü

  • 1 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağ

  • 2 diş sarımsak

  • 3 tutam biberiye, taze

  • 500 gram dolgulu gnocchi

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Önce tereyağını yumuşatalım ve hindi göğsüne tereyağı sürelim. Ardından tuz ve karabiber dökelim.

2. Sarımsağı doğrayalım ve biberiyeleri yıkayalım. Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın sağ sepetine yerleştirip hindi göğsünü de aynı şekilde sağ hazneye yerleştirelim.

3. Sonrasında gnocchi'lerin üstüne yağ sürüp sol hazneye yerleştirelim. 20 dakika boyunca 190 derecede pişirelim.

4. Sağ hazneyi ise 160 derecede 40 dakika boyunca pişirelim.

5. Hindi göğsü piştikten sonra hazneden çıkarıp 10 dakika dinlendirelim ve ardından servis edelim.

Afiyet olsun!

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