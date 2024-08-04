Ankara'nın Kıymetlisi: Tarhun Otu Nedir, Tarhun Otunun Faydaları Neler?

Kalp sağlığına faydalıdır. Tarhun, kalp sağlığına iyi gelen Akdeniz diyetinde sıklıkla kullanılır. Bu diyetin sağlığa faydaları sadece yemekle değil, kullanılan otlar ve baharatlarla da ilgilidir.

Enflamasyonu azaltır. Bağışıklık sisteminin güçlendirir.

Tarhun, insülin duyarlılığını ve vücudunuzun glikoz kullanma şeklini iyileştirmeye yardımcı olur.

Tarhun içeren Artemisia bitki grubu, uykusuzluk da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına çare olarak kullanılmıştır. Artemisia bitkilerinin yatıştırıcı bir etki sağladığı ve uyku düzenini düzenlemeye yardımcı olduğu görüldü. Bu sebeple tarhun uyku kalitenizi arttırabilir.

İştahsızlık yaşayanlara birebirdir: Leptin ve grelin iştahı kontrol eden iki hormondur. Araştırmalar, tarhun özütünün vücuttaki leptin seviyelerini azaltarak iştahı arttırabileceğini kanıtlamıştır.

Tarhun, geleneksel halk tıbbında ağrıyı tedavi etmek için kullanılmıştır. Tarhun içeren takviyeler, osteoartrit (eklem kireçlenmesi) gibi durumlarla ağrıyı azaltmak için faydalıdır.