Ankara'nın Kıymetlisi: Tarhun Otu Nedir, Tarhun Otunun Faydaları Neler?
Ankara'nın Kıymetlisi: Tarhun Otu Nedir, Tarhun Otunun Faydaları Neler?
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonundaki yemekler ilgiyle takip ediliyor. 4 Ağustos 2024 tarihindeki MasterChef programındaki dikkat çeken ürünlerden biri tarhun otu oldu. Özellikle İç Anadolu'ların severek tükettiği tarhun otu ve tarhun otunun faydaları zleyiciler tarafından merak edildi. Peki tarhun nedir, faydaları neler? İşte 4 Ağustos 2024 MasterChef'te karşımıza çıkan tarhuna dair bilmeniz gereken her şey...
Tarhun, "bir tür kokulu ot, dracunculus" sözcüğünden alıntıdır. Papatyagiller familyasını bir üyesi olan tarhunun yaprakları genellikle baharat olarak kullanılır. Aynı zamanda yeşil hali taze olarak tüketilebilir.
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