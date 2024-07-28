Astarlı Sütlaç da Olur: Gaziantep Lezzeti Astarlı Sütlaç Tarifi ve Püf Noktası

Safran küçük bir kaseye alınır, üzerine ölçülen sıcak su eklenerek rengini verinceye kadar bir kenarda bekletilir. Pirinç yıkanır ve süzülür. Üzerine yarım su bardağı su ilave edilerek suyu çekene kadar pişirilir. 4 su bardağı su ve toz şeker tencereye eklenir ve orta ateşte kaynamaya bırakılır. Kaynayacak düzeye geldiğinde 7-8 dakika sonra ayıklanıp yıkanan kuş üzümleri ve yarım çay bardağı su içine eritilen nişasta ilave edilir. Safranlı su da süzülür, zerdeye eklenir ve bir taşım kaynatılarak ateşten alınır. Yarısı sütlaçla dolu olan kapların kalan kısımları da zerde ile doldurulur. Üzerine kuş üzümleri ve isteğe göre çam fıstıkları serpilerek servise hazır edilir.