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Astarlı Sütlaç da Olur: Gaziantep Lezzeti Astarlı Sütlaç Tarifi ve Püf Noktası

Astarlı Sütlaç da Olur: Gaziantep Lezzeti Astarlı Sütlaç Tarifi ve Püf Noktası

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 22:49

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonundaki yemekler ilgiyle takip ediliyor. 28 Temmuz 2024 günü MasterChef programındaki dikkat çeken ürünlerden biri astarlı sütlaç oldu. Gaziantep lezzeti astarlı sütlaçın yapılışı ve püf noktaları izleyiciler tarafından merak edildi. Peki astarlı sütlacın tarifi ve püf noktaları neler? İşte 28 Temmuz 2024 MasterChef'te karşımıza çıkan astarlı sütlaca dair bilmeniz gereken her şey...

Tüm dünya mutfaklarına ait yemeklerin yapıldığı yarışma MasterChef'te bu akşam yarışmacılar astarlı sütlaç yaptı. Peki astarlı sütlaç nasıl yapılır?

Tüm dünya mutfaklarına ait yemeklerin yapıldığı yarışma MasterChef'te bu akşam yarışmacılar astarlı sütlaç yaptı. Peki astarlı sütlaç nasıl yapılır?

Sütlaç için malzemeler:

Sütlaç için malzemeler:

  • 1 litre süt

  • 1 kahve fincanı pirinç

  • 1 su bardağı su

  • Yarım su bardağı toz şeker (damak zevkinize göre azaltabilirsiniz)

  • 1.5 tatlı kaşığı mısır nişastası & arım çay bardağı su

Zerde için malzemeler

Zerde için malzemeler

  • 800 ml içme suyu (4 su bardağı)

  • 1 kahve fincanı pirinç

  • Yarım su bardağı su

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı mısır nişastası & yarım çay bardağı su

  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü

  • 1 çay kaşığı safran & yarım çay bardağı sıcak su

Astarlı sütlaç yapılışı ve püf noktası

Astarlı sütlaç yapılışı ve püf noktası

Pirinç tencereye alınır ve ılık suyla yıkanır suyu süzülür, üzerine 1 su bardağı su ilave edilerek orta ateşte pişirilir. Pirinç suyunu çekine kadar pişer. Süt tencereye alınır ve ardından aralıklarla karıştırılarak kaynaması beklenir. Kaynamaya başlayınca toz şekeri eklenir, orta ateşte yaklaşık 8-10 dakika kadar kaynatılır. Nişasta yarım çay bardağı su içerisinde karıştırılarak eritilir ve tencerede kaynamakta olan sütlaca eklenir. Bir taşım kaynayıp kıvam alınca ocaktan indirilir ve servis kaplarının yarısına gelecek şekilde doldurulur.

Safran küçük bir kaseye alınır, üzerine ölçülen sıcak su eklenerek rengini verinceye kadar bir kenarda bekletilir. Pirinç yıkanır ve süzülür. Üzerine yarım su bardağı su ilave edilerek suyu çekene kadar pişirilir. 4 su bardağı su ve toz şeker tencereye eklenir ve orta ateşte kaynamaya bırakılır. Kaynayacak düzeye geldiğinde 7-8 dakika sonra ayıklanıp yıkanan kuş üzümleri ve yarım çay bardağı su içine eritilen nişasta ilave edilir. Safranlı su da süzülür, zerdeye eklenir ve bir taşım kaynatılarak ateşten alınır. Yarısı sütlaçla dolu olan kapların kalan kısımları da zerde ile doldurulur. Üzerine kuş üzümleri ve isteğe göre çam fıstıkları serpilerek servise hazır edilir.

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