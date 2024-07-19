Salçasız Olmaz: 19 Temmuz MasterChef 2024 Salçasız Gitmeyen Yemekler

Salçalı Kurabiye Tarifi:

su bardağı sıvı yağ

125 gram margarin

1 fincan sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı çörek otu

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tercihen mahlep

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 adet kabartma tozu

Yeteri kadar elenmiş un

Üzerine kullanılacak yumurta sarısı ve susam

Bu lezzetli kurabiyeleri yapmak için derin bir yoğurma kabına ihtiyacınız var. Buna önce margarinle sıvı yağı koyarak karıştırın. Elinizle margarini eritene kadar yoğurun.

İçine domates salçasını, toz şekeri, sirke, tuz, yumurta, kırmızı pul biber, kabartma tozu ve mahlebi ilave edin. Bu malzemelerin hepsini karıştırın. Daha sonra unu azar azar ilave ederek, yoğurup kurabiye hamurunu hazırlayın. Hamurumuz kulak memesi gibi yumuşak olmalı. Bu kıvamı yakalayınca hamuru üç parçaya ayırın.

Hamurun bir parçasını merdaneyle tezgahın üzerinde açın. Bunun kalınlığı fazla ince olmasın. Bir parmak kalınlığında olsa yeterlidir. Şimdi evinizdeki kurabiye kalıplarını kullanarak şekilli kurabiyelerinizi hazırlayın. Eğer kurabiye kalıbınız yoksa, bunu bardakla yapabilirsiniz. Hayal gücünüze göre istediğiniz şekilde kurabiye hazırlayın. Bunları içine yağlı kağıt açtığınız fırın tepsisine yerleştirin. Bu arada fırını 180 dereceye açarak ısıtmaya başlayın. Tüm kurabiyeleri bitirince, üzerilerine önce yumurta sarısını sürün, ardından biraz çörek otu serpin. Tepsiyi fırına atarak yaklaşık 18-20 dakika pişirin. Bu sürede salçalı tuzlu kurabiye yeteri kadar pişmiş olur. Fırından çıkardığınız kurabiyelerin biraz ılınmasını bekleyerek, servis tabağına alabilirsiniz.