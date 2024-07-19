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Salçasız Olmaz: 19 Temmuz MasterChef 2024 Salçasız Gitmeyen Yemekler

Salçasız Olmaz: 19 Temmuz MasterChef 2024 Salçasız Gitmeyen Yemekler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 17:55

'Yemeğin salçalısı' diye boşuna dememişler... Türk mutfağında sıklıkla tercih edilen salça birçok lezzette karşımıza çıkıyor. 19 Temmuz 2024 günü yayınlanacak programdaki ana yemek salçalı yemekler oldu. Yarışmacılar bir yandan salçalı köfteden salçalı makarnaya hünerlerini sergileyecek, diğer yandan da rakiplerini gölgede bırakmak ve ana kadroya dahil olabilmek için kıyasıya bir rekabete girecek. Peki salçasız gitmeyen yemekler hangileri? Salçalı yemeklerin tarifi ve püf noktaları neler? İşte 19 Temmuz 2024 MasterChef'te karşımıza çıkacak salçalı yemeklere dair bilmeniz gereken her şey...

Öncelikle kendi çorbamızı kendimiz yaparak başlayalım!

Öncelikle kendi çorbamızı kendimiz yaparak başlayalım!

Salça Tarifi:

  • 10 kg domates

  • 100 gr civarı kaya tuzu

Domatesleri yıkayın ve tepelerine artı şeklinde bir çizik atıp önce kaynar suda 10-15 saniye sonrasında da hazırladığınız buzlu suda 15-20 saniye tutarak şoklayın.

Tüm domateslere aynı işlemi yaptıktan sonar soyun ve 4'e bölüp el blenderından geçirin. 

Domatesleri rondodan geçirdikten sonra tencereye alıp tuzunu koyun ve kısık ateşte suyunu çekip katı bir kıvam alana dek ara ara tahta kaşıkla karıştırarak kaynatmaya devam edin. İsteğe göre kekiği ilave edin.

Domatesler salça kıvamı alınca daha önceden yıkanmış cam kavanozlara salçanızı sıcak olarak koyun. Kavanozları yeni kapaklarla kapatıp ters çevirin.

Bu şekilde salçanız 1 gece beklesin. Ardından güneş almayan kuru bir yerde salçanızı dilediğiniz kadar muhafaza edin. Salçanızın kapağını açtıktan sonra üzerine zeytinyağı koyun ve buzdolabında saklamaya devam edin.

Salçanızı kurutma işlemini ocak yerine fırında da yapabilirsiniz. Ama sık sık karıştırılması gerektiği için bu kadar pratik olmayabilir. Salçanızın tuzunu siz belirleyin. Tuzu ne kadar fazla olursa o kadar dayanıklı bir salça yapmış olursunuz.

10 kg domatesten yaklaşık 1,5-2 kg salça elde edebilirsiniz.

Salçanızı kurutma işlemini ocak yerine fırında da yapabilirsiniz. Ama sık sık karıştırılması gerektiği için bu kadar pratik olmayabilir. Salçanızın tuzunu siz belirleyin. Tuzu ne kadar fazla olursa o kadar dayanıklı bir salça yapmış olursunuz.

Kahvaltıda salçalı ekmeğe bir alternatif olsun!

Kahvaltıda salçalı ekmeğe bir alternatif olsun!

Salçalı Cevizli Kahvaltılık Tarifi:

  • 1 kâse ev yapımı biber salçası

  • 1 kâse ev yapımı domates salçası

  • 1 kâse ceviz içi

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 3 ya da 4 diş sarımsak

  • 1 kâse bayat ekmeğin içi

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Bir çay kaşığı tuz 

  • İsteğe göre acı biber

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

Salçalı cevizli kahvaltılığı hazırlamak için ilk olarak derin bir kap alınarak içine domates ve biber salçası koyulup, iyice birbirine girecek şekilde karıştırılır.Karıştırma işleminin ardından üzerine ceviz içi, kimyon, karabiber, sarımsak, bayat ekmeğin içi, kekik, tuz, İsteğe göre acı biber ve zeytinyağı ilave edilir. Tüm malzemeler bir kaşık yardımıyla iyice karıştırılır. Kullanılacak kadarı kâseye alınarak servis edilir.

Sabahların salçalı yemekleri de bir başka oluyor!

Sabahların salçalı yemekleri de bir başka oluyor!

Salçalı Yumurta Tarifi:

  • 3 adet yumurta 

  • 1 yemek kaşığı salça 

  • 1 yemek kaşığı tereyağı 

  • Tuz ve karabiber 

Ocağın üstüne koyduğumuz teflon tavamıza tereyağını koyuyoruz ve kısık ateşte eritiyoruz. Sonra salçamızı koyuyoruz üzerine 2 yemek kaşığı su ekleyip salçamızı iyice eziyoruz. Tuzunu ve karabiberini ekliyoruz. Yumurtalarımızı üzerine kırıp iyice karıştırıyoruz ve pişince ocaktan alıyoruz. Güzel bir görüntü ve tat versin diye isteğe bağlı olarak ince kıyılmış maydanoz da servis etmeden önce salçalı yumurtamızın üstüne serpebilirsiniz.

Salçanın taçlandırdığı bir çorba ile devam edelim.

Salçanın taçlandırdığı bir çorba ile devam edelim.

Salçalı Şehriye Çorbası:

  • 3 su bardağı tel şehriye

  • 1 yemek kaşığı biber salça

  • 3 adet domates

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 5 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı kuru nane

  • 1 fincan yarısı sıvı yağ

Sıvı yağ ile domatesleri tencere içine rende yapılır. Üzerine biber salçasını ekleyerek domates ile kavuralım. Kavrulan domates ve salçanın, içerisine tel şehriyesini ekleyerek az miktar yine kavuralım. Kavrulan şehriyenin üzerine suyu ilave ederek kaynamaya bırakılmalı kaynayınca tuzu ilave ederek 20 dakika pişmeye bırakılır. 20 dakikanın ardından pişen şehriye çorbasının altını kapatmadan son olarak kuru nanesini ekleyip 1 kaynama sonra altı kapatılarak ocaktan alınır.

Çocukluğumuzun en mutlu görüntüsü, yanında bir de ekmek olsa!

Çocukluğumuzun en mutlu görüntüsü, yanında bir de ekmek olsa!

Salçalı Sosis Tarifi:

  • 1 paket sosis

  • 1 su bardağı domates püresi

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 1 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı margarin ya da tereyağı

  • tuz

Sosisler eğer kokteyl ise 3 parçaya daha büyükler ise 6-7 parça olacak şekilde doğrayın.

Yağı küçük bir tencereye alın. Üzerine salçayı ekleyerek kavurun.

Domates rendesini ekleyin ve karıştıraraık salçanın erimesini sağlayın.

Sıcak suyu ekleyerek sosu 1 taşım kaynatın. Kaynayan sosa sosisleri ilave edin ve şişmeye başlayıncaya kadar pişirin.

Olur, olur tostu da olur!

Olur, olur tostu da olur!

Salçalı Tost Tarifi:

  • 10 dilim tost ekmeği  

  • 2 yemek  kaşığı  domates  salçası

  • 1 yemek kaşığı margarin

  • 300 gram kaşar peyniri

  • 100 gram sucuk

  • 2 adet iri domates

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 2 yemek kaşığı tereyağ 

Sucuklar halka şeklinde ince  ince dilimlenir. Kaşar peyniri rende ile rendelenir. Küçük bir kasede oda sıcaklığında bekletilmiş margarin ile birlikte kaşar peyniri iyice karıştırılır. Ayrı bir kasede domates salçası kekik ile birlikte karıştırılır. Domateslerin kabukları soyularak bütün haldeyken halka şeklinde doğranır. Tüm malzemeler hazırlandıktan sonra salçalı tost yapımına geçilebilir. Bunun için teflon tava ocağın üzerine alınarak içerisine bir parça tereyağ ilave edilir. 2 adet tost ekmeğinin bir yüzeyine salçalı sostan sürülerek soslu olan taraf tavanın tabanına gelecek şekilde ekmekler kızartılmaya başlanır. Tost ekmekleri biraz renk değiştirince diğer yüzleri çevrilir. Salçalı olan yüze bu sefer kaşar peynirli karışımdan sürülür ve üzerine dilimlenmiş sucuklardan birkaç tane konur. En üste de yuvarlak dilimlenmiş domatesler ilave edilir. Boştaki tost ekmeği malzemeli olanın üzerine kapatılarak tost ekmekleri tavada önlü arkalı pişirilir. Her bir tost ekmeği için aynı işlem uygulanır. Salçalı tostlar piştikten sonra servis tabağına alınır.

Bu görüntüyü görünce hangimiz sevinmiyoruz ki?

Bu görüntüyü görünce hangimiz sevinmiyoruz ki?

Salçalı Köfte Tarifi:

  • 500 gram yağsız kıyma

  • 2 adet kuru soğan

  • Yarım çay bardağı pirinç

  • 1 çay bardağı ince bulgur

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 1,5 çay bardağı sıvı yağ

  • 2 su bardağı sıcak su

  • Kırmızı pul biber

  • Yeterli miktarda tuz

Ardından ince bulgur ile pirinci yıkayalım ve suyunu süzelim. Daha sonra kuru soğanların kabuklarını soyalım ve ince olacak şekilde doğrayalım. Derin bir kasenin içerisine kıyma ile tuzu ilave edelim ve iyice yoğuralım. Yoğurma işleminden donra doğranmış kuru soğanın yarısını, ince bulguru, pirinci, domates salçasının yarsını, yumurtayı ve kırmızı pul biberi ilave ettikten sonra iyice harmanlanması için yoğuralım. Hazırladığımız harçtan ceviz büyüklüğünde olacak şekilde parçalar alarak küçük toplar hazırlayalım. Daha sonra geniş bir tencere alalım ve ocağın üzerine koyalım. Ardından sıvı yağı ilave edelim ve geriye kalan doğranmış kuru soğanları ekleyerek kavuralım. Üzerine geriye kalan domates salçası ile biber salçasını ilave edelim. Salçaların kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Kaynamış sıcak sudan bir miktar ekleyelim ve salçalı sosu kaynatalım. Bir miktar tuz ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirelim. En son hazırladığımız köfteleri içerisine ilave edelim ve pişirelim.

Tavukla salçanın da gönüllere taht kuran birçok tarifi var!

Tavukla salçanın da gönüllere taht kuran birçok tarifi var!

Salçalı Tavuk Tarifi:

  • 10 parça kemikli kalça eti

  • 3,5 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 4 yemek kaşığı domates salçası

  • 4 diş ezilmiş sarımsak

  • Yeterli miktarda tuz

  • Karabiber

  • 1 su bardağı su

  • İsteğe göre yarım demet ince kıyılmış maydanoz

İlk önce kemikli kalça etinin üzerindeki derileri sıyıralım.

Tavuk etlerini bir güzel yıkayalım ve suyunu süzmesi için süzgecin içerisine alalım. Daha sonra derin bir kasenin içerisine suyunu süzmüş olan tavuk parçalarını koyalı, üzerine sıvı yağı, sarımsakları, karabiberi ilave ederek hepsini harmanlayın. Fırın tepsisinin içerisine tek kat olmak şartı ile dizin. Domates salçasını başka bir kasenin içerisine koyalım ve su ile açalım. Salçalı suyu sos kıvamını aldıktan sonra tavukların üzerinden gezdirin. Ardından tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kapatalım, 200 derecelik fırın ısısında pişirelim. Pişmesine beş dakika kala alüminyum folyoyu alalım ve üzerinin kızarmasını sağlayalım.

Acıkmaya başladınız, biliyoruz...

Acıkmaya başladınız, biliyoruz...

Salçalı Et Tarifi:

  • 6 dilim biftek

  • 3 tane orta boy domates

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 10 tane arpacık soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 2 çay bardağı sıcak su

  • 2 tatlı kaşığı kekik

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam tuz

Öncelikle yapışmaz teflon tava üzerine tereyağını alarak eritin. 

Sonrasında biftekleri önlü arkalı 2 şer dakika yağ içerisinde kızartın. Bu işlem bifteklerin mühürlenme işlemidir. Bunun için bifteklerin renginin dönmesi yeterlidir. Sonrasında biftekleri düdüklü tencereye tek tek yerleştirin. Düdüklü tencere tabanına su veya yağ koymadan biftekleri sıralayın. Biftekler düdüklü tencerede 2 sıra yer kaplamaktadır. Sonrasında domatesleri rendeleyin ve bifteklerin üzerine dökün. Salçayı suyla iyice karıştırdıktan sonra salçalı suyu da bifteğin üzerine dökün. Dövülmüş sarımsağı ve arpacık soğanlarını da düdüklü tencereye koyduktan sonra işlem bitmiştir. Burada önemli olan yapılan sosun bifteklerin üzerini tamamen kapatmasıdır. Böylelikle çok daha lezzetli bir tat alacaktır. Tüm işlemler bittikten sonra düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pişirmeye başlayın tencerenin düdüğü çaldığından itibaren 20 dakika daha pişirin. Sonra kapağını açıp pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Pişmemişse 10 dakika daha pişirebilirsiniz. Düdüklüde salçalı bifteğiniz hazır.

Bu tarifi öğrencilerin seveceğine eminiz!

Bu tarifi öğrencilerin seveceğine eminiz!

Salçalı Makarna Tarifi:

  • 1 paket makarna

  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 paket margarin

  • 2 çay kaşığı tuz

  • Yeteri kadar su

ilk olarak makarnaların pişmesi için derin tencerenin içerisine 5-6 su bardağı kadar su konularak kaynatılır.

Kaynayan suyun içerisine makarna konularak pişirilir. Makarna suyunu çekene kadar kaynatılır. Suyunu çektikten sonra süzülmesi ve soğuması için kemise konularak bekletilir. Diğer bir yandan başka bir tavada  makarnanın salçası  yakılır. İsteğe göre sıvıyağ veya tereyağ da kullanılabilir.  Makarna piştikten sonra suyu süzülür ve içine hazırlanan salça sosu dökülür.

Sanırız domatesli pilav sevdamız asla sönmeyecek!

Sanırız domatesli pilav sevdamız asla sönmeyecek!

Salçalı Pilav Tarifi:

  • 2 yemek kaşığı tere yağı

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 3 kaşık sıvı yağ

  • 2 su bardağı pirinç

  • 1 tutam tuz

Öncelikle pirinçler iyice yıkanır.

Pirinç suyundaki bulanıklık gidene kadar yıkamaya devam edin ve pirinç miktarına göre bir çaydanlık içerisinde ocağın ayrı bir gözünde su kaynatılır. Sonra pilav tenceresinde sıvıyağ ve tereyağını bir miktar kızartın. İçerisine salçayı koyarak karıştırın. 1-2 dakika bu şekilde salça kavrulur. Yıkanan pirinci salça ve yağ karışımına ilave ediniz. İlave ettikten sonra biraz kavurmaya devam edin ve ocağın diğer bölümünde kaynamaya braktığınız suyu pirincin üzerine dökün. Son olarak tuzunu atıp karıştırın. Artık tencerenin kapağını kapatıp pişmesini bekleyebilirsiniz. Pilav suyunu çekene kadar kapağını kapalı tutun. Pilav suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatın ve pilavı dinlendirmeye alın. Salçalı pirinç pilavının 10 dakika kapağı kapalı bir şekilde dinlenmesi pilava ayrı bir lezzet katacaktır.

İnanmazsınız ama var: Salçalı kurabiye tarifi!

İnanmazsınız ama var: Salçalı kurabiye tarifi!

Salçalı Kurabiye Tarifi:

  • su bardağı sıvı yağ

  • 125 gram margarin

  • 1 fincan sirke

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı pul biber

  • 1 çay kaşığı çörek otu

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı tercihen mahlep

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 adet kabartma tozu

  • Yeteri kadar elenmiş un

  • Üzerine kullanılacak yumurta sarısı ve susam

Bu lezzetli kurabiyeleri yapmak için derin bir yoğurma kabına ihtiyacınız var. Buna önce margarinle sıvı yağı koyarak karıştırın. Elinizle margarini eritene kadar yoğurun.

İçine domates salçasını, toz şekeri, sirke, tuz, yumurta, kırmızı pul biber, kabartma tozu ve mahlebi ilave edin. Bu malzemelerin hepsini karıştırın. Daha sonra unu azar azar ilave ederek, yoğurup kurabiye hamurunu hazırlayın. Hamurumuz kulak memesi gibi yumuşak olmalı. Bu kıvamı yakalayınca hamuru üç parçaya ayırın.

Hamurun bir parçasını merdaneyle tezgahın üzerinde açın. Bunun kalınlığı fazla ince olmasın. Bir parmak kalınlığında olsa yeterlidir. Şimdi evinizdeki kurabiye kalıplarını kullanarak şekilli kurabiyelerinizi hazırlayın. Eğer kurabiye kalıbınız yoksa, bunu bardakla yapabilirsiniz. Hayal gücünüze göre istediğiniz şekilde kurabiye hazırlayın. Bunları içine yağlı kağıt açtığınız fırın tepsisine yerleştirin. Bu arada fırını 180 dereceye açarak ısıtmaya başlayın. Tüm kurabiyeleri bitirince, üzerilerine önce yumurta sarısını sürün, ardından biraz çörek otu serpin. Tepsiyi fırına atarak yaklaşık 18-20 dakika pişirin. Bu sürede salçalı tuzlu kurabiye yeteri kadar pişmiş olur. Fırından çıkardığınız kurabiyelerin biraz ılınmasını bekleyerek, servis tabağına alabilirsiniz.

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