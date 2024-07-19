Salçasız Olmaz: 19 Temmuz MasterChef 2024 Salçasız Gitmeyen Yemekler
Salçasız Olmaz: 19 Temmuz MasterChef 2024 Salçasız Gitmeyen Yemekler
'Yemeğin salçalısı' diye boşuna dememişler... Türk mutfağında sıklıkla tercih edilen salça birçok lezzette karşımıza çıkıyor. 19 Temmuz 2024 günü yayınlanacak programdaki ana yemek salçalı yemekler oldu. Yarışmacılar bir yandan salçalı köfteden salçalı makarnaya hünerlerini sergileyecek, diğer yandan da rakiplerini gölgede bırakmak ve ana kadroya dahil olabilmek için kıyasıya bir rekabete girecek. Peki salçasız gitmeyen yemekler hangileri? Salçalı yemeklerin tarifi ve püf noktaları neler? İşte 19 Temmuz 2024 MasterChef'te karşımıza çıkacak salçalı yemeklere dair bilmeniz gereken her şey...
Öncelikle kendi çorbamızı kendimiz yaparak başlayalım!
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