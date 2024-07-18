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Testi Kebabı Nasıl Yapılır? 18 Temmuz MasterChef 2024 Testi Kebabı Tarifi, Püf Noktası ve Malzemeleri

Testi Kebabı Nasıl Yapılır? 18 Temmuz MasterChef 2024 Testi Kebabı Tarifi, Püf Noktası ve Malzemeleri

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 19:49

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonundaki yemekler ilgiyle takip ediliyor. 18 Temmuz 2024 günü yayınlanacak programdaki ana yemek testi kebabı oldu. Yarışmacılar bir yandan Orta Anadolu'nun lezzetli testi kebabını yapacak, diğer yandan da rakiplerini gölgede bırakmak ve ana kadroya dahil olabilmek için kıyasıya bir rekabete girecek. Peki testi kebabı nasıl yapılır? Testi kebabının malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte 18 Temmuz 2024 MasterChef'te karşımıza çıkacak testi kebabına dair bilmeniz gereken her şey...

Testi kebabı malzemeleri

Testi kebabı malzemeleri

  • 1 kg orta yağlı dana (kuzu) kuşbaşı eti

  • 2 adet orta boy soğan

  • 1 baş sarımsak

  • 4-5 sivri biber (acı -tatlı karışık)

  • 3-4 adet orta boy domates

  • 2 yemek kaşığı tereyağ (varsa iç yağ)

  • Tuz, karabiber

        Kapak için:

  • 1 avuç un

  • Su

  • Testi

Testi kebabı nasıl yapılır?

Testi kebabı nasıl yapılır?

Kabuğunu soyduğunuz domates ve çekirdeklerini çıkardığınız yeşilbiberleri kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın.

Arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını ayıkladıktan sonra bütün olarak bırakın. Tuz ve karabiber ilave ettiğiniz sebzeleri etle birlikte harmanlayın.

Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz testinin tabanına tereyağının yarısını alın.

Baharatlarla harmanlanmış etli ve sebzeli karışımı, testiye doldurun. Üst kısmına küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağını ekleyin.

Testinin üzerini ekmek hamuruyla kapatarak et ve sebzelerin kendi buharında pişmesini sağlayın.

Odun ateşinde tadı mükemmel olan yemeği, pişirme şansınız varsa meşe kömürüyle açık havada 2 saatte, fırında ise yaklaşık 90 dakika pişirin.

Pişme işlemi ardından boğum yerinden kırdığınız testinin içindeki kebabı, servis tabağına alın. Çoban salata eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.

Testi kebabı püf noktası

Testi kebabı püf noktası

Pişirme esnasında kabarcık yapmaması için ekmek hamurunu birkaç yerinden delmelisiniz.

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