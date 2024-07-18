Testi Kebabı Nasıl Yapılır? 18 Temmuz MasterChef 2024 Testi Kebabı Tarifi, Püf Noktası ve Malzemeleri

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonundaki yemekler ilgiyle takip ediliyor. 18 Temmuz 2024 günü yayınlanacak programdaki ana yemek testi kebabı oldu. Yarışmacılar bir yandan Orta Anadolu'nun lezzetli testi kebabını yapacak, diğer yandan da rakiplerini gölgede bırakmak ve ana kadroya dahil olabilmek için kıyasıya bir rekabete girecek. Peki testi kebabı nasıl yapılır? Testi kebabının malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte 18 Temmuz 2024 MasterChef'te karşımıza çıkacak testi kebabına dair bilmeniz gereken her şey...