Hintliler Neden Ellerini Birleştirerek Selam Verir?
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"Namaste" kelimesi ne demek?
"İçimdeki ilahi olan, sendekini selamlar" yorumu nereden geliyor?
Hareketin adı Anjali Mudra ve binlerce yıllık bir geçmişi var
Hindistan'da ne zaman kullanılır?
Yoga derslerindeki "namaste" neden tartışılıyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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