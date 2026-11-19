Namaste, Sanskritçe iki sözcüğün birleşiminden oluşuyor: 'Eğilmek, saygıyla selamlamak' anlamına gelen namas ve 'sana' anlamına gelen te. Yani kelimenin düz anlamı kabaca 'Sana eğiliyorum' ya da 'Seni saygıyla selamlıyorum'.

Hindu, Budist ve Jain gelenekleri tarafından kullanılan bu selam, günün her saatinde, akrabaları, misafirleri ya da yabancıları karşılarken söylenebiliyor. Bazı durumlarda teşekkür etmek için de kullanılıyor.