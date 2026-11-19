79 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Kuvvetinin Sırrını Açıkladı: Her Şey 5 Harekete Dayanıyor
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Efsanevi vücut geliştirmeci Arnold Schwarzenegger, 79 yaşındaki doğum gününü 30 Temmuz'da yine antrenman yaparak kutladı. Kaliforniya'nın Venice bölgesindeki bir spor salonunda görüntülenen Schwarzenegger, bülteninde uzun süredir savunduğu görüşü yineledi: İyi bir antrenman birkaç temel harekete dayanıyor.
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Kaynak: Grazia USA
Her egzersiz squat, itme, çekme, menteşe ve taşıma hareketlerinden birine denk gelmeli.
2021 tarihli bir derleme, az sayıda çok eklemli hareketin yeterli olabileceğini belirtiyor.
Başlangıç için her hareket örüntüsünden bir egzersiz seçmek ve düzenli uygulamak öneriliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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