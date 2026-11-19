Schwarzenegger'in Pump Club bülteninde, her egzersizin belirli bir hareket tipine karşılık gelmesi gerektiği yazıyor. Bu tipler squat, itme, çekme, menteşe ve taşıma olarak sıralanıyor. Squat, sandalyeden kalkıp oturmak gibi bacakları çalıştırıyor. İtme şınav ve presleri, çekme ise kürek hareketlerini ve barfiksi kapsıyor.

Menteşe hareketi kalça kaldırma, düz bacak deadlift ve kettlebell swing gibi egzersizlerle vücudun arka tarafını çalıştırıyor. Taşıma ise ağırlık tutarak yürümek anlamına geliyor. Bülten, 2-3 set 10-12 tekrarla başlanmasını, setler arasında 2 dakika dinlenilmesini, güçlendikçe bir ya da iki set eklenmesini ve haftada üç ila dört gün antrenman yapılmasını öneriyor.