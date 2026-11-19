BDDK Eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu Hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağı Getirildi
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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen 'fon soruşturması' kapsamında eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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