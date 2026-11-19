Sokaklardaki Çöp Kutuları Değişiyor: Yeni Çöp Konteynerlerinin İçinde Gizli Bir Sistem Var
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Chiyoda ilçesi 8 Kasım'da 10 noktada 22 çöp kutusunu kullanıma açtı.
Sıkıştırmalı kutular çöpün hacmini yaklaşık beşte birine indiriyor.
Akihabara'yı her yıl yaklaşık 11 milyon yabancı turist ziyaret ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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