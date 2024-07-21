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Yüksük Çorbası Tarifi Bizden Sorulur: Yüksük Çorbası Malzemeleri ve Püf Noktası

Yüksük Çorbası Tarifi Bizden Sorulur: Yüksük Çorbası Malzemeleri ve Püf Noktası

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 01:21

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonundaki yemekler ilgiyle takip ediliyor. 21 Temmuz 2024 günü MasterChef programındaki dikkat çeken yemeklerden biri yüksük çorbası oldu. Çorbaların vazgeçilmezi arasındaki yüksük çorbasının yapılışı ve püf noktaları merak konusu oldu. Peki yüksük çorbasının tarifi ve püf noktaları neler? İşte 21 Temmuz 2024 MasterChef'te karşımıza çıkan yüksük çorbasına dair bilmeniz gereken her şey...

Tüm dünya mutfaklarına ait yemeklerin yapıldığı yarışma MasterChef'te bu akşam yarışmacılar yüksük çorbası yaptı. Peki yüksük çorbası nasıl yapılır?

Yüksük Çorbası Malzemeleri

Yüksük Çorbası Malzemeleri

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 3,5 su bardağı dondurulmuş mantı

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut

  • 6,5 su bardağı et suyu

  • 3 çay kaşığı kuru nane

  • 2 çay kaşığı tuz

Yüksük Çorbası Nasıl Yapılır? Yüksük Çorbası Tarifi...

Yüksük Çorbası Nasıl Yapılır? Yüksük Çorbası Tarifi...

Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine salçayı ilave edip bir kaç dakika kavurun.

Üzerine et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Et suyu kaynadığında içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları ilave edin.

Ardından tuz ve naneyi ekleyip, mantılar yumuşayana dek yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.

Yüksük Çorbası Püf Noktası

Mantıları dondurulmuş olarak hazır almak yerine evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Nohutları kendiniz haşlayabileceğiniz gibi, haşlanmış olarak hazır da alabilirsiniz. Et suyunu kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, hazır et bulyonlardan da kullanabilirsiniz.

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