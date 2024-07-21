Yüksük Çorbası Tarifi Bizden Sorulur: Yüksük Çorbası Malzemeleri ve Püf Noktası

Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine salçayı ilave edip bir kaç dakika kavurun.

Üzerine et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Et suyu kaynadığında içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları ilave edin.

Ardından tuz ve naneyi ekleyip, mantılar yumuşayana dek yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.

Yüksük Çorbası Püf Noktası

Mantıları dondurulmuş olarak hazır almak yerine evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Nohutları kendiniz haşlayabileceğiniz gibi, haşlanmış olarak hazır da alabilirsiniz. Et suyunu kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, hazır et bulyonlardan da kullanabilirsiniz.