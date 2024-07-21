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Tavuğun Ciğerini Biliriz Biz: 21 Temmuz MasterChef 2024 Tavuk Ciğerinin Püf Noktaları

Tavuğun Ciğerini Biliriz Biz: 21 Temmuz MasterChef 2024 Tavuk Ciğerinin Püf Noktaları

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 18:20

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonundaki yemekler ilgiyle takip ediliyor. 21 Temmuz 2024 günü MasterChef programındaki ana ürün tavuk ciğeri oldu. Sofraların vazgeçilmezi olan tavuğun neredeyse binbir çeşit halini severek tüketiyoruz. Türk mutfağının olmazsa olmazı olan tavuk birçok farklı yemekte karşımıza çıkıyor. Yarışmacılar bir yandan 'Biz senin ciğerini biliriz' diyerek en lezzetli tavuk ciğerini yapmak için hünerlerini gösterecek, diğer yandan da rakiplerini gölgede bırakmak ve ana kadroya dahil olabilmek için kıyasıya bir rekabete girecek. Peki başta tavuk ciğeri olmak üzere 'Tavuğun ciğerini biliriz biz!' dedirten diğer tavuk yemekleri hangileri? Tavuk ciğerinin tarifi ve püf noktaları neler? İşte 21 Temmuz 2024 MasterChef'te karşımıza çıkacak tavuk ciğeri ve diğer tavuk yemeklerine dair bilmeniz gereken her şey...

1. Önce bir kanatlarından başlayalım şu arkadaşın.

1. Önce bir kanatlarından başlayalım şu arkadaşın.

Ballı Soyalı Kanat Tarifi:

  • 20 adet tavuk kanadı

  • 1 yemek kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için:

  • ½ su bardağı barbekü sos

  • 2 yemek kaşığı ketçap

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 2 diş ezilmiş sarımsak

Bir kasede zeytinyağı, toz kırmızı biber ve tuzu karıştırın.

Tavuk kanatlarınızı bu karışıma bulayıp fırın telinin üzerine dizin. 

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin.

Ayrı bir kasede barbekü sos, ketçap, bal ve sarımsağı iyice karıştırın. Fırından çıkan tavukları bu sosa batırıp yeniden fırın telinin üzerine dizin. 

5-10 dakika daha tavukların üzerindeki sos iyice renk alınca fırından çıkartın ve servis edin.

2. Sonra kalçaya doğru bir inelim...

2. Sonra kalçaya doğru bir inelim...

Fırında Tavuk Kalça Pirzola Tarifi:

  • 8 adet tavuk kalça Pirzola

Sosu için:

  • 1 orta boy soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 2 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı toz kakule 

  • 1 yemek kaşığı köri

  • 1,5 yemek kaşığı tavuk baharatı

  • 2 yemek kaşığı biber salçası

  • 1 küçük çay bardağı sıvı yağ

Öncelikle soğan ve sarımsağı ince doğrayın sonra bütün sos malzemeleriyle beraber harmanlayın ve sosun bir kısmını tavuk pirzolaları yıkadıktan sonra üstüne dökün. Tavuğu tepsiye dizerek 200 derece fırına verin ve yaklaşık 1 saat pişirin. Üstü kızarınca da altta kalan kısmını üste gelecek şekilde çevirin o da 5-10 dakika daha kızarması için bekleyin sonra fırından alın sıcak sıcak servis edebilirsiniz

3. Bagetleri es geçmeyelim...

3. Bagetleri es geçmeyelim...

Çıtır Tavuk Baget Tarifi:

  • 4 tavuk baget 

  • 2 adet yumurta 

  • 1 çorba kaşığı irmik 

  • 1 çorba kaşığı mısır unu 

  • 1 çorba kaşığı galeta unu 

  • 1'er çay kaşığı tuz, karabiber 

Tavuk bagetleri yıkayın.Kaynar suda 10 dakika haşlayıp süzün.Yumurtaları bir kâseye kırıp çırpın.Mısır unu, galeta unu ve irmiği bir kapta harmanlayın.Tavuk bagetleri önce yumurtaya sonra unlu karışıma bulayıp kızgın sıvıyağda kızartıp sıcakken servis yapın.

4. Butları biraz dolduralım mı?

4. Butları biraz dolduralım mı?

Tavuk Dolması Tarifi:

  • 4 adet but

  • Her birinin içini doldurmak için

  • 2 yemek kaşığı pirinç adetine göre

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ

  • Domates salçası

  • Su

Butlarımızın üzerindeki derileri çıkarmıyoruz,tam ortasından baştan sona kadar kesiyoruz. İç malzemesini hazırlıyoruz pirinçi yıkayıp üzeri 1 parmak geçecek kadar su koyuyoruz ve pirinçi suyu çekene kadar haşlıyoruz, haşlanırken içine baharatları ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Suyu çekince ocaktan alıp butların içine dolduruyoruz ve kürdanla ağzını kapatıyoruz. Üzerinde salçalı su yapıp fırına koyup 45 dakika kadar pişiriyoruz

5. Göğüslerle yapılacaklara bir göz atalım!

5. Göğüslerle yapılacaklara bir göz atalım!

Tavuk Şiş Tarifi:

  • 1 kg kadar kemiksiz göğüs eti

Marine için:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • yarım su bardağı sıvı yağ

  • 5 diş sarımsak

  • tuz

  • kekik

  • pul biber

  • 1 yemek kaşığı salça

  • kimyon

Marine için gerekli malzemeleri güzelce çırparak hazırlayın. Tavuk etlerini doğrayıp hazırladığınız sosun içine boşaltın ve güzelce karıştırın. En az iki saat kadar karışımı buzdolabında bekletin. Daha sonra tavukları çok sıkıştırmadan çöp şiş çubuklarına dizin.Fırını ızgara ayarına getirip çöp şişleri yerleştirin ve arada çevirerek her tarafını pişirin

6. Ki göğüslerden neler çıkıyor neler...

6. Ki göğüslerden neler çıkıyor neler...

Hakiki Tavuk Göğsü Tarifi:

  • 1 litre süt

  • 2 tepeleme çorba kaşığı pirinç unu

  • 2 tepeleme çorba kaşığı buğday nişastası

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 tavuk göğsü

  • Damla sakızı

  • 1 paket vanilya

  • 1 çorba kaşığı tereyağ

Üzerine: Tarçın

Tavuk göğsünü haşlayalım ve soğutup iyice didikleyelim. 

Bir kase suyun içine koyalım. 

Bu suyu sık sık değiştirip tavuk etinin lif lif ayrılmasını ve tadını kaybetmesini sağlayalım.

Bir tencereye pirinç ununu, nişastayı, şekeri dövdüğümüz damla sakızlarını vanilyayı koyup iyice karıştıralım. 

Sütü ekleyip çırpma teli ile iyice birbirine karıştıralım.

Ocağa alıp çırpma teli ile karıştırmaya devam ederek muhallebi kıvamında pişirelim. 

İndirip miksere 5 dakika çırpalım. Suda uzun süre beklettiğimiz ve artık lif lif hale gelmiş tavuk etlerinin suyunu sıkıp muhallebiye katalım.

Çıpma teli ile sıkı sıkı 2-3 dakika çırpıp genişçe bir borcama dökelim.

Borcamı buzdolabında enaz 2-3 saat bekletelim.

Dilimleyip, servis tabağına alıp, üzerine tarçın serpelim.

7. Ciğerini bildiğimiz "o" kısma geldik!

7. Ciğerini bildiğimiz "o" kısma geldik!

Tavuk Ciğeri Kavurma Tarifi:

  • 1 kilo tavuk ciğeri

  • 2 adet soğan

  • 1 su bardağı su

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

Ciğerler yıkanır süzgece alınır .Suyu süzülür .Suyu süzülünce tencereye alınır .Üzerine su ve tuz eklenerek suyunu çekene kadar pişirilir .Ardından sıvı yağ ve baharatlar eklenir .Biraz karıştırılır .Soğanlar halka şeklinde doğranır ve ciğerlerin üzerine ilave edilir .Soğanlar yumuşayıncaya kadar pişirilir ve ocaktan alınıp servis edilir.

8. Suyunu da çıkaralım mı?

8. Suyunu da çıkaralım mı?

Tavuk Suyu Tarifi:

  • 1 bütün tavuğun parçaları 

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kuru soğan

  • 3-4 adet kereviz sapı

  • 1 adet defne yaprağı

  • 4-5 adet tane karabiber

  • 1 diş sarımsak

  • 3 litre su

Tavukları yıkayıp tencereye alın. Üzerine yıkayıp iri doğradığınız soğan, havuç ve kereviz saplarını ilave edin.

Soğuk suyu, baharatları ve sarımsağı ekleyerek 1,5 saat etler pişinceye kadar ısıtmaya devam edin.

Tavuk suyunu süzüp soğutun ve buzdolabına muhafaza edin.

Kemikler içinse;

Tavukları yıkayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su koyun ve 1 taşım kaynatın.

İlk suyu süzdükten sonra üzerine yıkayıp iri doğradığınız soğan, havuç ve kereviz saplarını ilave edin.

Soğuk suyu, baharatları ve sarımsağı ekleyerek 1,5 saat etler pişinceye kadar ısıtın.

Tavuk suyunu süzüp soğutun ve buzdolabına muhafaza edin.

9. Hazır burdayken lolipopunu yapmadan da gitmeyelim.

9. Hazır burdayken lolipopunu yapmadan da gitmeyelim.

Tavuk Lolipop Tarifi:

  • 1 paket tavuk kanat

  • 2 kaşık yoğurt

  • 2 kaşık domates salçası

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pulbiber

  • Kekik

  • Sıvıyağ

Tavuk kanatları ikiye ayırın; kanatlar ve butlar olarak.

Önce butlardan başlayalım. But kemiğinin en alt kısmına gelin. Bıçağınızda ucunu kesin. Bıçağınızla yukarı doğru kazıyarak oradaki deri ve eti esnekleştirin. Kestiğiniz yerden parmak uçlarınızla eti ve deriyi yukarı kadar ittirin. Son olarak ters döndürerek bir tepsiye dizin. Kanatlar içinse kemiklerden birinin üzerine bir çizik atın ve bi kemiği çıkarın. Yine butlara yaptığımız gibi bir tarafını kesin ve yukarı doğru ittirip deriyi ve eti ters çevirin.

Son olarak bir kasede yoğurt, salça, sıvı yağ ve baharatları koyup karıştırın. Tavuk lolipopları sırasıyla batırın.

Yağlı kağıt koyduğunuz tepsiye tavukları dizin ve 200 derece fırında iyice kızarana kadar pişirin.

Videolu anlatım için buraya tıklayın.

10. Sosini bile yapmaya niyetliyiz!

10. Sosini bile yapmaya niyetliyiz!

Tavuk Sosis Tarifi:

  • 500 gr. tavuk göğsü

  • 1 adet yumurta

  • yarım çay bardağı zeytinyağı

  • 2 büyük diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 yemek kaşığı kekik

  • 1.5 tatlı kaşı tuz

Robota yumurta, yağ, sarımsak, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.

Tavuk etlerini ekleyip macun kıvamında olana kadar karıştırın.

Harçtan iri ceviz büyüklüğünde parçalar alıp uzun köfteler halinde şekillendirin.

Strech filmden parçalar koparıp köfteleri sarın. İki ucunu döndererek sıkıştırın.

Bütün parçaları aynı şekilde hazırlayın ve dondurucuya atın.

Pişirmek istediğiniz zaman ister strech filmi çıkarmadan, ister çıkararak kaynayan tuzlu suya atın.

20 dakika haşlayıp sudan çıkarın.

Tavaya çok az zeytinyağı koyup kızdırın. Sosisleri ister bütün olarak, ister dilimleyerek soteleyin.

11. Kıymasını da bir alalım şu tavuğun.

11. Kıymasını da bir alalım şu tavuğun.

Tavuk Köfte Tarifi:

  • Yarım kilo tavuk göğsü

  • 2 Yemek kaşığı galeta unu

  • 1 Orta boy soğan, rendelenmiş ve suyu sıkılmış

  • 1 Yumurta

  • 3 Diş sarımsak

  • Yarım demet maydanoz

  • karabiber ,kimyon, tuz ve kekik

Tavuk göğsünü mutfak robotunda kıyma haline gelinceye kadar çekin.

Kıyma haline gelen tavuğu bir tabağa alın.

Kuru soğanı rendeleyin ve suyunu sıktıktan sonra tavuk kıymasına ilave edin. Bu arada sarımsağı da ezip kıymaya karıştırın.

Galeta ununu ve doğradığınız maydanozu ve yumurtasını da kıymaya ilave ettikten sonra tuzunu ve baharatlarını serpin.

Tüm malzemeyi karıştırın ve çok iyi şekilde yoğurun ve üzerini kapatıp dolapta 1 saat dinlendirin.

Dinlenen tavuk kıymasından parçalar kopartın ve elinizle yuvarlayın.

Tüm kıymaya şekil verdikten sonra tavaya yağ dökün ve kızdırın.

Kızan yağda arkalı önlü tavuk köftesini pişirin.

12. Son olarak olayın bir bütününe bakalım...

12. Son olarak olayın bir bütününe bakalım...

Limonlu Bütün Tavuk Tarifi:

  • 1 adet tavuk 

  • 1 limon kabuğu rendesi ince rendelenecek 

  • 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

  • karabiber , arzu ettiğiniz baharatlar

  • 2 dal taze biberiye 

  • 2 dal taze kekik

  • 2 adet soğan 

  • 2-3 adet sarımsak 

Tavuğu yıkayıp kurulayın hafifçe içini ve dışını tuzlayın , bir kenara alın , tereyağını ,baharatları ayrıca saplarından ayırdığınız taze baharatları ve limon kabuğu rendesini bir kasede karıştırın

soğanın ve sarımsakların kabuklarını soyup ikiye kesin ,  Biberleri iri parçalı şekilde kesin.

Hazırladığınız tereyağlı karışımı tavuğun sırt derisini gevşeterek deriyi yırtmadan fotoğrafta görüldüğü günü içine sürün , Diğer tarafını çevirip göğüs derinin içine de uygulayın , but ve kanat birleşim yerlerine de sürüp kalan tereyağını üzerine sürüp veya az limon suyu ve bal karıştırarak göğüs ve sırtına sürebilirsiniz.

En son tereyağlı karışımdan bir parçada tavuğun içine sürüp , kestiğiniz soğan, sarımsak ve biberi ayrıca sıktığınız limonun kabuğunu koyup fırın poşetine yerleştirin ve üzerine birkaç delik açın

200 derecede önceden ısıtılmış fırında 1 saat 20 dakika kadar pişirin , kızarınca fırından çıkarıp sıcak olarak servis edin.

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