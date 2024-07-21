Tavuğun Ciğerini Biliriz Biz: 21 Temmuz MasterChef 2024 Tavuk Ciğerinin Püf Noktaları

Tavuk Lolipop Tarifi:

1 paket tavuk kanat

2 kaşık yoğurt

2 kaşık domates salçası

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Kekik

Sıvıyağ

Tavuk kanatları ikiye ayırın; kanatlar ve butlar olarak.

Önce butlardan başlayalım. But kemiğinin en alt kısmına gelin. Bıçağınızda ucunu kesin. Bıçağınızla yukarı doğru kazıyarak oradaki deri ve eti esnekleştirin. Kestiğiniz yerden parmak uçlarınızla eti ve deriyi yukarı kadar ittirin. Son olarak ters döndürerek bir tepsiye dizin. Kanatlar içinse kemiklerden birinin üzerine bir çizik atın ve bi kemiği çıkarın. Yine butlara yaptığımız gibi bir tarafını kesin ve yukarı doğru ittirip deriyi ve eti ters çevirin.

Son olarak bir kasede yoğurt, salça, sıvı yağ ve baharatları koyup karıştırın. Tavuk lolipopları sırasıyla batırın.

Yağlı kağıt koyduğunuz tepsiye tavukları dizin ve 200 derece fırında iyice kızarana kadar pişirin.

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