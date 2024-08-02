Bir Fransız Lezzeti: Tarte Tatin Nasıl Yapılır? Tarte Tatin Yapmanın Püf Noktası

Hazırlayacağımız hamur için malzemeleri eleyerek derin bir kaba alalım ve ardından donmuş tereyağı parçalarını da ilave ederek tüm malzemeleri kum kıvamı elde edene kadar karıştıralım.

Elde ettiğimiz karışıma azar azar soğuk suyu ekleyip hamuru yoğurmadan sıkıştırarak toparlayalım ve ardından streç filme koyduğumuz hamuru sıkıştırarak en az yarım saat olacak şekilde buz dolabında dinlendirelim.

Şerbeti için sırası ile su, şeker, tereyağı, tarçın ve vanilyayı bir tencereye alarak kaynatalım. Ardından soyduğumuz elmaları dörde bölerek çekirdeklerini çıkarttıktan sonra şerbete atıp kapağını kapatarak yumuşayana kadar pişirelim.

Pişen elmaları dağılmamaları adına süzerek başka bir kaba aktardıktan sonra soğumaya bırakalım.

Karamel için kalın tabanlı bir tava alarak ısıtalım ve ardından şekeri az az ekleyerek koyu renkli ancak ince bir kıvam elde edelim. Ardından hazırlanan karameli cam ya da metal bir tepsiye aktaralım.

Beklettiğimiz hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane yardımı ile açarak tepsi ölçüsü alıp kenarlarını keselim ve tekrar sertleşmesi için buzdolabına koyalım.

Elmalarımızı karamelin üzerine hiç boşluk kalmayacak şekilde dizelim.

Dolaptan çıkardığımız hamurun üzerine çatal ile delikler açtıktan sonra hamuru elmalarımızın üzerine yerleştirerek bastırdıktan sonra tatlımızı 200 derece ısıtılmış fırında 30-40 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişirelim.