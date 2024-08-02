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Bir Fransız Lezzeti: Tarte Tatin Nasıl Yapılır? Tarte Tatin Yapmanın Püf Noktası

Bir Fransız Lezzeti: Tarte Tatin Nasıl Yapılır? Tarte Tatin Yapmanın Püf Noktası

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 10:35

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonundaki yemekler ilgiyle takip ediliyor. 1 Ağustos 2024 tarihindeki MasterChef programındaki dikkat çeken ürünlerden biri tarte tatin oldu. Bir Fransız lezzeti olan tarte tatin tatlısının yapılışı ve püf noktaları izleyiciler tarafından merak edildi. Peki astarlı sütlacın tarifi ve püf noktaları neler? İşte 1 Ağustos 2024 MasterChef'te karşımıza çıkan tarte tatin tatlısına dair bilmeniz gereken her şey...

Tarte Tatin malzemeleri

Tarte Tatin malzemeleri

Hamuru için:

  • 250gram un

  • 125gram tereyağı

  • 60gram pudra şekeri

  • 1/4çay kaşığı tuz

  • 5yemek kaşığı soğuk su

İçi için:

  • 9adet elma

  • 2su bardağı su

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 4 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 adet çubuk tarçın

  • 1paket vanilya

Karamel için:

  • 1,5su bardağıtoz şeker

Tarte Tatin tarifi: Tarte Tatin nasıl yapılır?

Tarte Tatin tarifi: Tarte Tatin nasıl yapılır?

  • Hazırlayacağımız hamur için malzemeleri eleyerek derin bir kaba alalım ve ardından donmuş tereyağı parçalarını da ilave ederek tüm malzemeleri kum kıvamı elde edene kadar karıştıralım.

  • Elde ettiğimiz karışıma azar azar soğuk suyu ekleyip hamuru yoğurmadan sıkıştırarak toparlayalım ve ardından streç filme koyduğumuz hamuru sıkıştırarak en az yarım saat olacak şekilde buz dolabında dinlendirelim.

  • Şerbeti için sırası ile su, şeker, tereyağı, tarçın ve vanilyayı bir tencereye alarak kaynatalım. Ardından soyduğumuz elmaları dörde bölerek çekirdeklerini çıkarttıktan sonra şerbete atıp kapağını kapatarak yumuşayana kadar pişirelim.

  • Pişen elmaları dağılmamaları adına süzerek başka bir kaba aktardıktan sonra soğumaya bırakalım.

  • Karamel için kalın tabanlı bir tava alarak ısıtalım ve ardından şekeri az az ekleyerek koyu renkli ancak ince bir kıvam elde edelim. Ardından hazırlanan karameli cam ya da metal bir tepsiye aktaralım.

  • Beklettiğimiz hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane yardımı ile açarak tepsi ölçüsü alıp kenarlarını keselim ve tekrar sertleşmesi için buzdolabına koyalım.

  • Elmalarımızı karamelin üzerine hiç boşluk kalmayacak şekilde dizelim.

  • Dolaptan çıkardığımız hamurun üzerine çatal ile delikler açtıktan sonra hamuru elmalarımızın üzerine yerleştirerek bastırdıktan sonra tatlımızı 200 derece ısıtılmış fırında 30-40 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişirelim.

  • Süre dolunca fırından çıkardığımız tatlıyı 5-10 dakika kadar dinlendirdikten sonra bir tepsi yardımı ile ters çevirip servis edelim.

Tarte Tatin'in püf noktaları neler?

Tarte Tatin'in püf noktaları neler?

  • Yaptığımız hamuru toparlamak için özellikle soğuk su kullanmalıyız.

  • Hamur hazırlandıktan sonra kesinlikle buzdolabında dinlendirilmeye bırakılmalıdır.

  • Karamelize edilen şeker yakılmamaya dikkat edilmelidir.

  • Son olarak hamuru açarken kullanacağımız yağlı kağıtla işimiz daha kolay olacaktır.

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