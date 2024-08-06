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Arkadaşının Nişanlısının İlgisizliğini Anlatarak Halimize Şükrettiren Kullanıcı "Düşman Başına!" Dedirtti

Arkadaşının Nişanlısının İlgisizliğini Anlatarak Halimize Şükrettiren Kullanıcı "Düşman Başına!" Dedirtti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 00:05

Nişan sürecinde çiftler birbirini daha yakından tanıyor. Faka tgeötiğimiz günlerde bir kullanıcı, arkadaşının nişanlısının ilgisizliğinden bahsetti. Görenler ise 'Düşman başına' dedi.

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Nişanlandığımız kişi sizler de takdir edersiniz ki büyük önem taşıyor. Hayatımızı artık sonsuza dek birleştireceğimiz kişi bu süreçte kendini tam anlamıyla belli edebiliyor.

Nişanlandığımız kişi sizler de takdir edersiniz ki büyük önem taşıyor. Hayatımızı artık sonsuza dek birleştireceğimiz kişi bu süreçte kendini tam anlamıyla belli edebiliyor.

Bir kullanıcı arkadaşının nişanlısının ilgisizliğini bu şekilde anlattı.

Bir kullanıcı arkadaşının nişanlısının ilgisizliğini bu şekilde anlattı.
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Nişanlısının arkadaşının 'öncelemediğini' de belirten kullanıcı,

Nişanlısının arkadaşının 'öncelemediğini' de belirten kullanıcı,
twitter.com

Sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Sosyal medyayı adeta ikiye böldü.
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Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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chillybombom

Adam kadınları çözmüş. İlgisiz davrandıkça peşinizden koşarlar. Hiç sekmez. YTD.

makalele

dostum boyle birseyi cikartiyorsunuz yaziyorsunuz sonra gercektende ilgisiz olana musallat gibi muamele ilgi gostermece oynuyorlar. insanin sinirini bozuyor.... Devamını Gör

Bendis Dobin

kadını erkeği yok bu işin.. ilgilenmiyorsa ilgisini çeken başka biri vardır! evdeki bulgur ise ceptedir..

Führerin

Benim eşim böyle. Ben aramazsam aramaz sormaz. Günün nasıl geçti demez. Birşey anlatsam ilgisiz. Sözde seviyo ama icraatte göremiyorum ilgi 0.