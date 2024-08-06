Arkadaşının Nişanlısının İlgisizliğini Anlatarak Halimize Şükrettiren Kullanıcı "Düşman Başına!" Dedirtti
Arkadaşının Nişanlısının İlgisizliğini Anlatarak Halimize Şükrettiren Kullanıcı "Düşman Başına!" Dedirtti
Nişan sürecinde çiftler birbirini daha yakından tanıyor. Faka tgeötiğimiz günlerde bir kullanıcı, arkadaşının nişanlısının ilgisizliğinden bahsetti. Görenler ise 'Düşman başına' dedi.
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Nişanlandığımız kişi sizler de takdir edersiniz ki büyük önem taşıyor. Hayatımızı artık sonsuza dek birleştireceğimiz kişi bu süreçte kendini tam anlamıyla belli edebiliyor.
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Bir kullanıcı arkadaşının nişanlısının ilgisizliğini bu şekilde anlattı.
Nişanlısının arkadaşının 'öncelemediğini' de belirten kullanıcı,
Sosyal medyayı adeta ikiye böldü.
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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Adam kadınları çözmüş. İlgisiz davrandıkça peşinizden koşarlar. Hiç sekmez. YTD.
dostum boyle birseyi cikartiyorsunuz yaziyorsunuz sonra gercektende ilgisiz olana musallat gibi muamele ilgi gostermece oynuyorlar. insanin sinirini bozuyor.... Devamını Gör
kadını erkeği yok bu işin.. ilgilenmiyorsa ilgisini çeken başka biri vardır! evdeki bulgur ise ceptedir..
Benim eşim böyle. Ben aramazsam aramaz sormaz. Günün nasıl geçti demez. Birşey anlatsam ilgisiz. Sözde seviyo ama icraatte göremiyorum ilgi 0.